1774'te doğup, 1934'te öldü! Dünyanın konuştuğu Türk Zaro Ağa'nın hikayesi hayret ettiriyor

Dünyanın en uzun yaşayan insanlarından biri olarak Bitlisli Zaro Ağa gösteriliyor. 1777 yılında doğduğu iddia edilen Zaro Ağa'nın tam 160 yıl yaşadığı ve 1934 yılında hayata gözlerini yumduğu iddia ediliyor.

Türkiye'nin en uzun yaşayan insanlarının kim olduğu çok merak ediliyor. Bu listede öyle bir isim var ki sadece Türkiye'de değil, dünyada da yaşı nedeniyle çok konuşulan isimlerden biri. İşte o isim meşhur "Zaro Ağa..."

DOKTORUN ÖLÜM BELGESİNE DAYANDIRILIYOR

Zaro Ağa, doktorun ölüm belgesine dayanarak 160 yaşında öldüğü iddia edilen, Türkiye'nin en uzun yaşayan insanı ve bazı yabancı kaynaklara göre ise dünyanın en uzun yaşayan birkaç kişisinden biridir.

29 KERE EVLENDİĞİ SÖYLENİYOR

İddialara göre Zaro Ağa, 10 Osmanlı padişahı, 28 sadrazam, 1 cumhurbaşkanı, 5 başbakan görmüş, 6 savaşa katılmış ve bazı kaynaklara göre yedi, bazı kaynaklara göre 13, başka bir kaynağa göre ise 29 kez evlenmiştir. Beşi kız, sekizi erkek 13 çocuğu ile 29 torunu olmuştur.

ZARO AĞA'NIN HAYATI

Zaro Ağa, bazı kaynaklara göre 1774, bazı kaynaklara göreyse 1777'de Bitlis, Mutki, Meydan Mahallesi'nde doğmuştur. 18. yüzyılın sonlarına doğru İstanbul'a gitmiş ve Selimiye Kışlası, Beşiktaş, Ortaköy Camii ve Tophane Nusretiye Camii inşaatlarında çalışmıştır. Elli yaşlarında uzun yıllar İstanbul Hamal Topluluğu'nun başında kalmıştır. Daha sonra operatör Emin Bey'in şehreminiği zamanında belediye serhademelliğine getirilmiş ve bu vaziyeti ölümüne kadar sürdürmüştür. Böylece son günlerini İstanbul'da geçirmiştir ve burada ölmüştür. Ölümüne yakın ise kapıcılık yapmıştır.

DÜNYA BASINININ ODAK NOKTASI

Dünya basının odak noktası olmuş ve dünyanın en uzun yaşayan insanı olarak 1925'te İtalya'yı, 1930'da alkol karşıtı bir derneğin daveti üzerine Yunanistan'dan hareket ederek Amerika'yı, 1931'de İngiltere'yi ziyaret etmiştir. Tek parti döneminde, Milli İktisat ve Tasarruf Cemiyeti marifeti ile bir reklam kampanyası organize edilerek Zaro Ağa'dan istifade edilmiştir. Bir yüzünde Zaro Ağa'nın iki kadın ortasında duran resmi diğer yüzünde ise "Kim Zaro Ağa gibi Türk üzümü ve fındığı yerse zeytinyağı ve İzmir inciri ile sindirim sistemini harekete geçirirse onun gibi bu yaşta sağlıklı olur." ibaresi bulunan kartpostallar Macaristan'da dört dile çevrilerek tüm dünyaya dağıtılmıştır. Mustafa Kemal Atatürk ile iki kez karşılaşmış, kadınlara çok fazla hak verdiğinden yakınmıştır.

ZARO AĞA'NIN ÖLÜMÜ

Zaro Ağa, 29 Haziran 1934 tarihinde Şişli Etfal Hastanesi'nde öldü. Yapılan otopside Zaro Ağa'nın oldukça uzun yaşamasına rağmen tüberküloz, kalp büyümesi, beyinde damar tıkanıklığı ve üç böbreklilik gibi sağlık sorunlarına sahip olduğu belirlendi. Şişli Etfal Hastanesi başhekimi Rıfat Hamdi'nin açıklamasına göre Zaro Ağa, ölümünden önce 162 yaşında olduğunu söylemişti.[8] Mezarı Eyüpsultan kabristanındadır. Pierre Loti Kahvesi'ne çıkan yokuşun ortalarında, yolun ikiye ayrıldığı yerde, sol taraftadır. Hamidi başlıklı mezar taşında "Bitlisli Şemsi Ağa oğlu 160 yaşında ölen Zaro Ağa'nın ruhuna Fatiha" ifadesi yer almaktadır.