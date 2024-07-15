Üye Girişi
Haberler

15 Temmuz'da anma etkinlikleri var mı? İstanbul, Ankara, İzmir'de 15 Temmuz etkinliği olacak mı?

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü anma etkinlikleri hakkında bilgi arayışı devam ediyor. İstanbul, Ankara, İzmir gibi büyük şehirlerde düzenlenecek olan etkinliklerin detayları merak konusu. 15 Temmuz etkinlikleri ile ilgili resmi açıklamalar ve programlar bekleniyor.

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü kapsamında etkinlik olup olmayacağı merak ediliyor. Vatandaşlar, 15 Temmuz ile ilgili anma etkinliği olacak mı merak ediyor. Peki, 15 Temmuz'da anma etkinlikleri var mı? İstanbul, Ankara, İzmir'de 15 Temmuz etkinliği olacak mı?

15 TEMMUZ'DA ANMA ETKİNLİKLERİ VAR MI?

  • İstanbul ve Ankara'da bazı tarihi mekanlar ışıklandırılacak.
  • Ayrıca, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü kapsamında yurt içinde ve dışında "360 derece iletişim" kampanyası yürütülecek. Bu çerçevede İstanbul ve Ankara'da bazı tarihi mekanlar ışıklandırılacak.
  • İstanbul Üsküdar'da 15 Temmuz Şehitler Anıtı ve Kuleli Askeri Lisesi'ne, Beyoğlu'nda Galata Kulesi'ne, Beşiktaş'ta Deniz Müzesi'ne, Bağcılar'da 15 Temmuz Şehitler Anıtı'na ve Ankara'da Cumhuriyet Müzesi'ne (II. TBMM Binası) ışık boyama tekniği ile Türk bayrağı yansıtılacak.
  • İstanbul'daki üç köprü ile Çanakkale ve Osmangazi köprülerine de "Milletin Zaferi" yazılı bayraklar asılacak.
  • Yurt dışında darbe girişimi tüm yönüyle anlatılacak.
  • 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü yurt dışında, dünyanın dört bir yanındaki temsilcilikler aracılığıyla "Victory of Democracy" söylemiyle anılacak.
  • İletişim Başkanlığınca temsilciliklerde 15 Temmuz hain darbe girişimini anlatan fotoğraf sergileri düzenlenecek ve FETÖ'yü tüm yönleriyle anlatan, milletin direnişini ve demokrasi zaferini vurgulayan film, video, belgeseller gösterilecek.
  • 15 Temmuz hain darbe girişimini anlatan içeriklerin yer aldığı led ekranlı kamyonetler de New York'un kalabalık cadde ve sokaklarında dolaştırılacak.
  • Londra'da da 15 Temmuz'da Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığınca, "Türkiye's Victory of Democracy" başlıklı panel düzenlenecek. Ayrıca Londra Köprüsüne yerleştirilecek led ekranlarda darbe girişimini anlatan içerikler paylaşılacak.
Kaynak: Haberler.com / Yaşam

15 Temmuz Demokrasi Bayramı Darbe Girişimi 15 Temmuz Demokrasi İstanbul Ankara İzmir Etkinlikler Gündem Yaşam Dünya Haberler

Emekliye ne kadar ek zam yapılacak? Rakam bu akşam Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın önüne gidiyor

Emekliye ne kadar ek zam yapılacak? Rakam bu akşam Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın önüne gidiyor

 İzmir'in Çeşme ilçesindeki orman yangınında 3 kişi hayatını kaybetti

İzmir'in Çeşme ilçesindeki orman yangınında 3 kişi hayatını kaybetti

 8 yıl geçse de izleri hala duruyor! Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın FETÖ'cü askerler tarafından basılan odasından çok özel görüntüler

8 yıl geçse de izleri hala duruyor! Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın FETÖ'cü askerler tarafından basılan odasından çok özel görüntüler

Bakmadan Geçme

Rize'de yaş çay bahçesinde ceset! Cesedin kimliği belirlendi mi? Olay ne, ne zaman oldu? Temmuz ayı emekli maaşı ne zaman yatacak? SSK - BAĞ-KUR en düşük emekli maaşı ne kadar oldu? Can Yaman'ın yeni sevgilisi kim? Can Yaman şu an nerede yaşıyor? Prens William'ın Euro 2024 final maçında neden sinirlendi? Prens William kime hakaret etti? Rabia Soytürk kimdir? Rabia Soytürk kaç yaşında ve nereli? Rabia Soytürk hangi dizilerde oynadı? BİM 16 Temmuz Salı aktüel kataloğunda bu hafta hangi ürünler var? 16 TEMMUZ BİM AKTÜEL KATALOGU İzmir'deki yangında kaç kişi öldü? İzmir'deki yangın söndürüldü mü, ne oldu? EMEKLİ EK ZAMMI NE KADAR OLACAK? Emekliye ne kadar ek zam yapılacak? Emekliye ek zam yapılacak mı? FED faiz kararı toplantısı ne zaman? FED faizi indirirse ne olur? GALATASARAY HAZIRLIK MAÇI ŞİFRESİZ Mİ? Galatasaray- Fortuna Düsseldort hazırlık maçı saat kaçta, hangi kanalda? İzmir Çeşme'de orman yangını söndürüldü mü, son durum nedir? İzmir'de orman yangını nerede çıktı? Ben ve Babam-Vatan filmi konusu nedir, gerçek hikaye mi? Ben ve Babam-Vatan filmi hangi kanalda, saat kaçta yayınlanacak? Hava sıcaklığı haberleri 15 Temmuz: İstanbul, Ankara ve İzmir'de hava sıcaklığı kaç derece? Yüzde kaç nem var? 1 Sterlin, Pound kaç TL? Sterlin ne kadar? 15 Temmuz Güncel Sterlin/Pound kuru! İSKİ BARAJ DOLULUK ORANI 15 TEMMUZ | Baraj doluluk oranı seviyesi nedir? İstanbul baraj doluluk oranı!
Evden ayrılmak isteyen kiracıya 3 gün işkence yaptılar! Kadın kıyafeti giydirip müzik eşliğinde oynattılar

Evden ayrılmak isteyen kiracıya 3 gün işkence yaptılar! Kadın kıyafeti giydirip müzik eşliğinde oynattılar
title