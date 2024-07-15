15 Temmuz'da anma etkinlikleri var mı? İstanbul, Ankara, İzmir'de 15 Temmuz etkinliği olacak mı?
15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü anma etkinlikleri hakkında bilgi arayışı devam ediyor. İstanbul, Ankara, İzmir gibi büyük şehirlerde düzenlenecek olan etkinliklerin detayları merak konusu. 15 Temmuz etkinlikleri ile ilgili resmi açıklamalar ve programlar bekleniyor.
15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü kapsamında etkinlik olup olmayacağı merak ediliyor. Vatandaşlar, 15 Temmuz ile ilgili anma etkinliği olacak mı merak ediyor. Peki, 15 Temmuz'da anma etkinlikleri var mı? İstanbul, Ankara, İzmir'de 15 Temmuz etkinliği olacak mı?
15 TEMMUZ'DA ANMA ETKİNLİKLERİ VAR MI?
- İstanbul ve Ankara'da bazı tarihi mekanlar ışıklandırılacak.
- Ayrıca, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü kapsamında yurt içinde ve dışında "360 derece iletişim" kampanyası yürütülecek. Bu çerçevede İstanbul ve Ankara'da bazı tarihi mekanlar ışıklandırılacak.
- İstanbul Üsküdar'da 15 Temmuz Şehitler Anıtı ve Kuleli Askeri Lisesi'ne, Beyoğlu'nda Galata Kulesi'ne, Beşiktaş'ta Deniz Müzesi'ne, Bağcılar'da 15 Temmuz Şehitler Anıtı'na ve Ankara'da Cumhuriyet Müzesi'ne (II. TBMM Binası) ışık boyama tekniği ile Türk bayrağı yansıtılacak.
- İstanbul'daki üç köprü ile Çanakkale ve Osmangazi köprülerine de "Milletin Zaferi" yazılı bayraklar asılacak.
- Yurt dışında darbe girişimi tüm yönüyle anlatılacak.
- 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü yurt dışında, dünyanın dört bir yanındaki temsilcilikler aracılığıyla "Victory of Democracy" söylemiyle anılacak.
- İletişim Başkanlığınca temsilciliklerde 15 Temmuz hain darbe girişimini anlatan fotoğraf sergileri düzenlenecek ve FETÖ'yü tüm yönleriyle anlatan, milletin direnişini ve demokrasi zaferini vurgulayan film, video, belgeseller gösterilecek.
- 15 Temmuz hain darbe girişimini anlatan içeriklerin yer aldığı led ekranlı kamyonetler de New York'un kalabalık cadde ve sokaklarında dolaştırılacak.
- Londra'da da 15 Temmuz'da Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığınca, "Türkiye's Victory of Democracy" başlıklı panel düzenlenecek. Ayrıca Londra Köprüsüne yerleştirilecek led ekranlarda darbe girişimini anlatan içerikler paylaşılacak.