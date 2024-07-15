15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü kapsamında etkinlik olup olmayacağı merak ediliyor. Vatandaşlar, 15 Temmuz ile ilgili anma etkinliği olacak mı merak ediyor. Peki, 15 Temmuz'da anma etkinlikleri var mı? İstanbul, Ankara, İzmir'de 15 Temmuz etkinliği olacak mı?

15 TEMMUZ'DA ANMA ETKİNLİKLERİ VAR MI?