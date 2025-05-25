12 ay boyunca bugünü bekleyip nikah masasına oturdular

12 ay boyunca bugünü bekleyip nikah masasına oturdular
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12 ay boyunca bugünü bekleyip nikah masasına oturdular
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Evlilikte özel günlere önem veren çiftler 25.05.2025 tarihinde nikah masasına oturmak için birbirleriyle yarıştılar. Sadece Antalya'nın 3 ilçesinde bugün 122 nikah kıyılacak. Nikah için bugünü bekleyen Tuğba Acar ve Mehmet Büyükak çifti "Nikah tarihimiz özel bir gün olsun istedik. Hatta gün alabilmek için 12 ay bekledik. Unutma şansımız da olmayacak" dedi.

Nikah tarihlerinin daha özel olmasını isteyen çiftler 25.05.2025 tarihi için aylar öncesinden nikah tarihi almaya başladı.

Normal günlerde 5 ile 8 arası nikah kıyılan Antalya Büyükşehir Belediyesi Evlendirme Memurluğu, gelen yoğun talep sonrası 2'nci salonu açarak gelen çiftleri geri çevirmedi.

Normal zamanlardan 5 kat fazla nikahın kıyılacağı evlendirme dairesinde, evlilik tarihlerini unutulmaz kılmak isteyen 40 çiftin nikahı kıyılacak.

12 ay boyunca bugünü bekleyip nikah masasına oturdular

ANTALYA'NIN 3 İLÇESİNDE 122 NİKAH

Antalya ve merkezdeki 3 ilçede, 25.05.2025 tarihinde toplam 122 çift dünyaevine girmek için evlendirme memurluklarına başvurdu. Geçtiğimiz yıl ise 24.04.2024 tarihi yoğun talep görmüştü.

12 ay boyunca bugünü bekleyip nikah masasına oturdular

"NİKAH TARİHİMİZ ÖZEL OLSUN İSTEDİK"

Antalya'da, Tuğba Acar ve Mehmet Büyükak çifti de 25.05.2025 tarihinde nikah yapmak için nikah dairesine geldi. Özel bir tarihte evlenmek istediklerini belirten Tuğba Acar, "Bu tarih aslında bizim tanışma yıl dönümümüz. Yoğunluk olduğunu da fark ettik. Muhittin Böcek başkanımız sağ olsun bizi kırmadı ve bu tarihe bizi sıkıştırdı. Şu anda heyecanlıyız. Evlilik tarihimizi unutma şansımız da sıfır diye düşünüyorum. Ben unutmam, eşim de unutmaz inşallah" dedi.

12 ay boyunca bugünü bekleyip nikah masasına oturdular

Tanıştıkları günü nikah tarihi yapmak istediklerini söyleyen Mehmet Büyükak ise "Nikah tarihimiz özel bir gün olsun istedik. Hatta gün alabilmek için 1 yıl bekledik. Unutma şansımız da olmayacak" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Yaşam
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Yorumlar (5)

Haber YorumlarıAbuzer Sever:

Aman ne büyük olay. Boşanma tarihini zor belirlersiniz....

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Haber YorumlarıMiro Varto:

boşanma tarihte 26.06.2026

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Haber Yorumlarımert barlik:

Bu tarihlere olan ilgiyi o kadar saçma görüyorum ki, 07/07/07 de evlenmiş olduğumu ve tarihlerdeki kafiyeyi bile daha yeni farkettim. Ama hayatımda hiçbirşey değişmeyecek:)

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Haber YorumlarıHasan Kastamonulu:

Galatasaray'ın 25.şampiyonluğu 5.yıldızı aldığı 2025 yılı olarak da anarsınız.

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Haber YorumlarıMücahid Kuzu:

20.05.2025 daha iyi değil miydi :))

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