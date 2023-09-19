10 yaşındaki Tİktok fenomeni 2 milyon TL'lik kombiniyle ağızları açık bıraktı

Milyarder Emily Abraham'ın 10 yaşındaki Tiktok yıldızı kızı Moo Abraham, lüks harcamalarıyla adından söz ettirdi. Küçük fenomenin günlük kombininin 58 bin sterlin yani yaklaşık 2 milyon TL olduğunu duyanlar şaşkınlığını gizleyemedi.

Milyarder Emily Abraham'ın 10 yaşındaki TikTok fenomeni kızı Moo Abraham, hesabından bir kombinin ne kadar olduğunu yayınladı. Dünyaca dünya markalardan giyinen küçük fenomeninin bir kombininin toplam değeri ise yaklaşık 2 milyon TL.

LÜKS HARCAMALARIYLA BİLİNİYOR

"Milyarder Kızı" olarak tanınan Moo, lüks moda ve lüks arabalara olan ilgisiyle sosyal medyada fenomen haline geldi. Moo, TikTok'ta yayınladığı bir videoda günlük aksesuarlarının değerini paylaştı. Küçük fenomenin takıları arasında 10 bin sterlinlik bir saat, 3 bin sterlinlik bir yüzük, 15 bin sterlinlik bir bilezik, 4 bin sterlinlik bir kolye ve 3 bin sterlinlik bir çift küpe bulunuyor. Camel renkli 20 bin sterlinlik deri çanta kullanan fenomenin mini Kelly charmı ise 3.5 bin sterlin değerinde. Yani Moo'nun bir günlük kombininin toplam değeri tam 58.5 bin sterlin yani yaklaşık 2 milyon TL değerinde.

Bu video büyük ilgi çekti ve izleyiciler Moo'yu "ikon" ve "stilin tanımı" olarak niteledi. Kimi izleyiciler zengin ve şımarık çocukların genellikle zor karakterler olduğunu söylese de Moo'nun şımarık davranmadığına dikkat çekti.

SEYAHETLERE ÖZEL JETLE GİDİYOR

Moo aynı zamanda ailesinin ikinci el tasarım el çantaları ve mücevherleri sattığı Love Luxury adlı mağazalarının önünde sıkça görünen bir 350 bin sterlinlik Mercedes G-Wagon'ın gururlu sahibi. Moo'nun annesi Emily ona "mini moda tutkunu" diyor ve bu yılın başlarında bir moda şovunda yürüdüğünde bu unvanını haklı çıkardı. Dünyaca ünlü markaların okul çantalarını kullanan küçük milyarder, aynı zamanda Londra'nın en iyi restoranlarında yemek yiyor ve Dubai gibi yerlere özel jetle seyahat ediyor.