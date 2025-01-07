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1.2 metre uzunluğunda tırnakları olan kadın, internette viral oldu

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TikTok'ta @nailsbyry_ kullanıcı adıyla tanınan Maryah, olağanüstü uzun takma tırnaklarıyla günlük yaşamını nasıl sürdürdüğünü anlattı. Tırnakları üzerinde 156 süs bulunan ve gövdesi kadar uzun olan Maryah, dört çocuğuna bakabildiğini ve yemek yapabildiğini belirtti. Tırnak sanatçısı olan Maryah, mutfakta yemek karıştırırken bile tırnaklarını kullandığını söyledi.

TikTok'ta @nailsbyry_ kullanıcı adıyla bilinen Maryah, olağanüstü uzunluktaki takma tırnaklarıyla günlük hayatını nasıl sürdürdüğünü paylaştı.

"İnsanlar sürekli tırnaklarımın ağır olup olmadığını ve işlerimi nasıl yaptığımı soruyor," diyen Maryah, "Aslında bir süre sonra parmaklarınız güçleniyor ve hiç ağırlık hissetmiyorsunuz," açıklamasında bulundu.

1.3 milyondan fazla izlenen videosunda, üzerinde 156 süs bulunan ve gövdesi kadar uzun olan tırnaklarını gösteren Maryah, dört çocuğuna bakabildiğini ve yemek yapabildiğini söylüyor. "Yeni doğan bebeğime bu tırnaklarla bakabiliyorsam, başka ne yapamam ki?" diye ekliyor.

Tırnak sanatçısı olan Maryah, mutfakta yemek karıştırırken bile tırnaklarını kullandığını itiraf etti.

Takipçilerin Merak Ettiği Konu:

Videoyu izleyenler, Maryah'ın tırnaklarının altındaki koyu renkli maddeyi fark ederek hijyen konusunda sorular yöneltti. Maryah bu soruları, tırnak temizleme fırçası ve sabun kullanarak nasıl temizlik yaptığını gösteren bir video ile yanıtladı.

Aile Desteği:

Maryah, kişisel temizliğini nasıl yaptığı sorusuna da açıklık getirdi. Bide kullandığını ve gerektiğinde kız kardeşinden yardım aldığını belirtti.

1.2 metre uzunluğunda tırnakları olan kadın, internette viral oldu

1.2 metre uzunluğunda tırnakları olan kadın, internette viral oldu

1.2 metre uzunluğunda tırnakları olan kadın, internette viral oldu
Haberler.com / Abdullah Teymur - Yaşam
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Yorumlar (2)

Haber YorumlarıHesap kullanıcısı null:

Ne gerek varki

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Haber YorumlarıVatanım Türkiye:

Biz de bunu haber diye okuduk :/

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