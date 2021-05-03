Yasakta eczaneler açık mı? Tam kapanmada eczaneler açık mı, kapalı mı? Hafta içi- hafta sonu eczaneler çalışıyor mu?

Artan koronavirüs vaka sayıları sonra İçişleri Bakanlığı genelgesi ile tam kapanma uygulaması başladı. Kısıtlamalar gereği, muaf olan iş yerleri dışında tüm yerler kapandı. Peki, eczaneler açık mı, cumartesi-pazar eczaneler kapalı mı? Yasaklarda eczaneler kapalı mı? Yasakta eczaneler açık mı? Tam kapanmada eczaneler açık mı, kapalı mı? Hafta içi- hafta sonu eczaneler çalışıyor mu?

Artan koronavirüs vaka sayıları sonra İçişleri Bakanlığı genelgesi ile tam kapanma uygulaması başladı. Kısıtlamalar gereği, muaf olan iş yerleri dışında tüm yerler kapandı. Peki, eczaneler açık mı, cumartesi-pazar eczaneler kapalı mı? Yasaklarda eczaneler kapalı mı? Yasakta eczaneler açık mı? Tam kapanmada eczaneler açık mı, kapalı mı? Hafta içi- hafta sonu eczaneler çalışıyor mu? İşte detaylar haberimizde…

TAM KAPANMADA ECZANELER AÇIK MI?

17 gün sürecek tam kapanma sürecinde merakla aranan konu da eczanelerin çalışma saatleri oldu. Genelgeye göre, eczaneler tam kapanma sürecinde açık olacak. Çalışma saatleri değişen eczaneler, yasak süresi boyunca saat 09:00 – 18:00 arasında hizmet verebilecek.

YASAKTA ECZANELER AÇIK MI?

İstanbul Eczacı Odası ise yaptığı açıklamada, "Kovid-19 önlemleri kapsamında tam kapanma ilan edilen 29 Nisan - 17 Mayıs tarihleri arasında (resmi tatil günleri hariç olmak üzere) 30 Nisan Cuma gününden başlayarak 17 Mayıs Pazartesi gününe kadar İstanbul il sınırları içindeki eczanelerimiz için mesai saatleri 09.00-18.00'dir." ifadelerine değindi.

Öte yandan değişen saat düzeninin 17 Mayıs itibariyle yeniden 09:00 - 19:00 olarak yeniden güncelleneceği de belirtildi.

#EVDEKAL

COVID-19'un yayılmasını önlemek için:

Ellerinizi sık sık temizleyin. Sabun, su veya alkol bazlı dezenfektan kullanın.

Öksüren veya hapşıran kişilerle aranızda güvenli mesafeyi koruyun.

Fiziksel mesafeyi koruyamadığınız durumlarda maske takın.

Gözlerinize, burnunuza veya ağzınıza dokunmayın.

Öksürürken veya hapşırırken burnunuzu ve ağzınızı dirseğinizin iç kısmıyla veya bir mendille kapatın.

Kendinizi iyi hissetmiyorsanız evde kalın.

Ateş, öksürük ve solunum güçlüğü şikayetleriniz varsa tıbbi yardım alın.

Başvuracağınız sağlık hizmetleri sağlayıcısını önceden aramak, doğru sağlık tesisine en hızlı şekilde yönlendirilmenize olanak tanır. Bu yaklaşım, hem sizi korur hem de virüslerin ve diğer enfeksiyonların yayılmasını önler.

Maskeler

Maskeler, virüsün maskeyi takan kişiden diğer kişilere yayılmasını önlemeye yardımcı olabilir. Tek başına maske, COVID-19'a karşı koruma sağlamaz; bu önlem, fiziksel mesafe ve el hijyeni önlemleriyle birlikte kullanılmalıdır. Yerel sağlık kurumunuzun önerilerine uyun. Tek başına maske, COVID-19'a karşı koruma sağlamaz; bu önlem, fiziksel mesafe ve el hijyeni önlemleriyle birlikte kullanılmalıdır. Yerel sağlık kurumunuzun önerilerine uyun.

#EVDEKAL