Yasakta eczaneler açık mı? Tam kapanmada eczaneler açık mı, kapalı mı? Hafta içi- hafta sonu eczaneler çalışıyor mu?
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Yasakta eczaneler açık mı? Tam kapanmada eczaneler açık mı, kapalı mı? Hafta içi- hafta sonu eczaneler çalışıyor mu?

Yasakta eczaneler açık mı? Tam kapanmada eczaneler açık mı, kapalı mı? Hafta içi- hafta sonu eczaneler çalışıyor mu?
Haberler.com / Sümeyye Trabzon - Haberler | Gündem

Artan koronavirüs vaka sayıları sonra İçişleri Bakanlığı genelgesi ile tam kapanma uygulaması başladı. Kısıtlamalar gereği, muaf olan iş yerleri dışında tüm yerler kapandı. Peki, eczaneler açık mı, cumartesi-pazar eczaneler kapalı mı? Yasaklarda eczaneler kapalı mı? Yasakta eczaneler açık mı? Tam kapanmada eczaneler açık mı, kapalı mı? Hafta içi- hafta sonu eczaneler çalışıyor mu?

Artan koronavirüs vaka sayıları sonra İçişleri Bakanlığı genelgesi ile tam kapanma uygulaması başladı. Kısıtlamalar gereği, muaf olan iş yerleri dışında tüm yerler kapandı. Peki, eczaneler açık mı, cumartesi-pazar eczaneler kapalı mı? Yasaklarda eczaneler kapalı mı? Yasakta eczaneler açık mı? Tam kapanmada eczaneler açık mı, kapalı mı? Hafta içi- hafta sonu eczaneler çalışıyor mu? İşte detaylar haberimizde…

TAM KAPANMADA ECZANELER AÇIK MI?

17 gün sürecek tam kapanma sürecinde merakla aranan konu da eczanelerin çalışma saatleri oldu. Genelgeye göre, eczaneler tam kapanma sürecinde açık olacak. Çalışma saatleri değişen eczaneler, yasak süresi boyunca saat 09:00 – 18:00 arasında hizmet verebilecek.

YASAKTA ECZANELER AÇIK MI?

İstanbul Eczacı Odası ise yaptığı açıklamada, "Kovid-19 önlemleri kapsamında tam kapanma ilan edilen 29 Nisan - 17 Mayıs tarihleri arasında (resmi tatil günleri hariç olmak üzere) 30 Nisan Cuma gününden başlayarak 17 Mayıs Pazartesi gününe kadar İstanbul il sınırları içindeki eczanelerimiz için mesai saatleri 09.00-18.00'dir." ifadelerine değindi.

Öte yandan değişen saat düzeninin 17 Mayıs itibariyle yeniden 09:00 - 19:00 olarak yeniden güncelleneceği de belirtildi.

#EVDEKAL
COVID-19'un yayılmasını önlemek için:
Ellerinizi sık sık temizleyin. Sabun, su veya alkol bazlı dezenfektan kullanın.
Öksüren veya hapşıran kişilerle aranızda güvenli mesafeyi koruyun.
Fiziksel mesafeyi koruyamadığınız durumlarda maske takın.
Gözlerinize, burnunuza veya ağzınıza dokunmayın.
Öksürürken veya hapşırırken burnunuzu ve ağzınızı dirseğinizin iç kısmıyla veya bir mendille kapatın.
Kendinizi iyi hissetmiyorsanız evde kalın.
Ateş, öksürük ve solunum güçlüğü şikayetleriniz varsa tıbbi yardım alın.
Başvuracağınız sağlık hizmetleri sağlayıcısını önceden aramak, doğru sağlık tesisine en hızlı şekilde yönlendirilmenize olanak tanır. Bu yaklaşım, hem sizi korur hem de virüslerin ve diğer enfeksiyonların yayılmasını önler.
Maskeler
Maskeler, virüsün maskeyi takan kişiden diğer kişilere yayılmasını önlemeye yardımcı olabilir. Tek başına maske, COVID-19'a karşı koruma sağlamaz; bu önlem, fiziksel mesafe ve el hijyeni önlemleriyle birlikte kullanılmalıdır. Yerel sağlık kurumunuzun önerilerine uyun. Tek başına maske, COVID-19'a karşı koruma sağlamaz; bu önlem, fiziksel mesafe ve el hijyeni önlemleriyle birlikte kullanılmalıdır. Yerel sağlık kurumunuzun önerilerine uyun.
#EVDEKAL
Son Dakika: Türkiye'de 2 Mayıs günü koronavirüs nedeniyle 340 kişi vefat etti, 25 bin 980 yeni vaka tespit edildi
Son Dakika: Türkiye'de 2 Mayıs günü koronavirüs nedeniyle 340 kişi vefat etti, 25 bin 980 yeni vaka tespit edildi
Bayramdan sonra vakalar düşmezse çok daha sıkı tedbirler yolda! Aşı olmayanlara kısıtlama gelebilir
Bayramdan sonra vakalar düşmezse çok daha sıkı tedbirler yolda! Aşı olmayanlara kısıtlama gelebilir
Çin Komünist Partisi'nin Hindistan'daki korona ölümleriyle alay eden paylaşımı tepkiler sonrası silindi
Çin Komünist Partisi'nin Hindistan'daki korona ölümleriyle alay eden paylaşımı tepkiler sonrası silindi
Gündem Editörü - Sümeyye Trabzon
Sümeyye Trabzon
Gündem Editörü
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Ersin Tatar Süleyman Soylu Kemal Kılıçdaroğlu Muhammet Emin Akbaşoğlu
Magazin Esra Erol Feyza Aktan Acun Ilıcalı Serdar Ortaç
Spor Diego Fatih Terim Gökhan Gönül Fırat Aydınus Mustafa Denizli
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Bomba Çatışma
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Yasakta eczaneler açık mı? Tam kapanmada eczaneler açık mı, kapalı mı? Hafta içi- hafta sonu eczaneler çalışıyor mu? - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 3.5.2021 07:52:07. #1.15#

title