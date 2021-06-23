Yasakların kalkacağı 1 Temmuz öncesi tehlike büyüyor! Delta varyantı görülen kişi sayısı 134'e yükseldi
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Yasakların kalkacağı 1 Temmuz öncesi tehlike büyüyor! Delta varyantı görülen kişi sayısı 134'e yükseldi

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Normalleşme adımlarını 1 Temmuz itibarıyla art arda atmaya hazırlanan Türkiye'de delta varyantı tehlikesi de büyüyor. Hindistan'da başlayan ve Rusya'da etkili olan Delta mutasyonuyla ilgili dün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a bilgi veren Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, varyantın 77 kişide görüldüğünü söylemişti. Bakan Koca, bugün katıldığı bir toplantıda ise sayının 134'e kadar çıktığını aktardı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, AK Partili milletvekilleri ve Merkez Karar Yönetim Kurulu (MKYK) üyelerini, sağlık politikaları, aşılamada gelinen nokta, TURKOVAC aşısı ve normalleşme süreci hakkında bilgilendirdi.

TURKOVAC HAKKINDA DA BİLGİ VERDİ

Bakan Koca, sağlık politikaları, 1 Temmuz itibarıyla başlayacak normalleşme süreci, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ismini duyurduğu ve Faz-3 aşamasına geçilen TURKOVAC aşısına ilişkin çalışmalar hakkında milletvekillerine bilgi verdi.

Yasakların kalkacağı 1 Temmuz öncesi tehlike büyüyor! Delta varyantı görülen kişi sayısı 134'e yükseldi

RAKAM YÜKSELİYOR

Bakan Koca, milletvekillerine delta varyantının Türkiye'de 134 kişide görüldüğünü söyledi. Toplantı basına kapalı olarak yaklaşık 3,5 saat sürerken, toplantının ardından herhangi bir açıklama yapılmadı.

DÜN SAYININ 77 OLDUĞU AÇIKLANMIŞTI

Hindistan'da başlayan ve Rusya'da etkili olan daha hızlı bulaşan Delta mutasyonuyla ilgili Bakan Koca, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a bilgi vermişti. Bakan Koca, 28 Nisan'da 5 kişide görülen Delta mutantının 77'ye kadar çıktığını söylemişti.

DELTA VARYANTI

Delta varyantına yakalanan bir kişi 8 kişiye bulaştırabiliyor. Bu sebeple söz konusu varyant hızlı bir şekilde bulaşabiliyor. Uzmanlara göre; bu varyant daha bulaşıcı fakat daha öldürücü değil. Maske ve aşı, Delta varyantına karşı çözüm olarak karşımıza çıkıyor.

Yasakların kalkacağı 1 Temmuz öncesi tehlike büyüyor! Delta varyantı görülen kişi sayısı 134'e yükseldi
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