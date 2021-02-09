Yasaklar kalkıyor mu? Yasaklar ne zaman kalkacak? Hafta içi ve hafta sonu sokağa çıkma yasağı saatleri!

Günlük vaka sayılarında yaşanan düşüş sonrası vatandaşlar, Yasaklar kalkıyor mu? Yasaklar ne zaman kalkacak? Hafta içi ve hafta sonu sokağa çıkma yasağı saatleri! gibi sorular sormaya başladı.

Uzun süredir devam eden kısıtlamalar sonrası vatandaşlar, kısıtlamaların ne zaman biteceğini merak ediyor. Peki, Yasaklar kalkıyor mu? Yasaklar ne zaman kalkacak? Hafta içi ve hafta sonu sokağa çıkma yasağı saatleri!

YASAKLAR KALKACAK MI?

Geçen hafta düzenlenen kabine toplantısı sonrasına koronavirüs tedbirlerine yönelik yalnızca okullar ile ilgili alınan kararlar açıklandı. Buna göre; köy okulları ile 8. ve 12. sınıflar yüz yüze eğitime başlayacak.

HAFTA İÇİ VE HAFTA SONU SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI SAATLERİ

İçişleri Bakanlığı'nın valiliklere gönderdiği son Sokağa Çıkma Kısıtlamaları konulu genelge kapsamında, yeni bir karar alınıncaya kadar hafta içi saat 21.00-05.00, hafta sonu cuma 21.00'den pazartesi 05.00'e kadar sokağa çıkma kısıtlamasının uygulanacağı biliniyor. Buna göre; 8 Şubat saat 05.00'da 56 saatlik sokağa çıkma yasağı bitecek.