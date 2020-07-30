Yasak Elma yeni sezon fragmanı yayımlandı! Yasak Elma 75. bölüm ne zaman?
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Yasak Elma yeni sezon fragmanı yayımlandı! Yasak Elma 75. bölüm ne zaman?

Yasak Elma 74. bölüm ile ekranlara ara vermişti. Sevilen dizi 75. bölüm fragmanını yayımladı. Son bölümde, Kerim'in Şahika tarafından işe alındığını öğrenen Yıldız, büyük bir hayalkırıklığı yaşamıştı. Yasak Elma 74. bölüm izle...

30.07.2020 08:58 | Son Güncelleme: 30.07.2020 09:05

Yasak Elma 75. yeni bölüm fragmanı ekrana geldi. Şahika, Yıldız ve Ender üçgeninde sular durulmuyor. Şahika'nın sinsice kurulmuş planını öğrenen Ender önce davranmış, onu köşeye sıkıştırmıştı.Peki, yeni bölümde Şahika'yı neler bekliyor? Yıldız, Halit'i affedecek mi?

Yasak Elma son bölüm full izle...

YASAK ELMA 75. BÖLÜM FRAGMANI

Uzun bir aradan sonra sevenlerinin karşısına çıkmaya hazırlanan Yasak Elma'nın yeni bölüm fragmanında Şahika, elinde bavul ile parmaklıklar ardına düşer. Ancak onu orada da bekleyen bir sürpriz vardı. Hapiste onu karşılayan tanıdık sima, Şahika'yı dehşete düşürür.

YASAK ELMA YENİ BÖLÜM NE ZAMAN?

İhtiras savaşıyla dolu dizi, pandemi nedeniyle ekran alrdan uzak kalmıştı. Yepyeni bölümleriyle ekrana gelecke olan Yasak Elma'nın 29 Temmuz'da 75. bölüm fragmanı da yayınlandı. Ancak dizinin başlayacağı tarihe ilişkin henüz bir açıklama bulunmuyor. Yayın tarihi belli olduğu an haberimizden takip edebilirsiniz.

Yasak Elma yeni sezon fragmanı yayımlandı! Yasak Elma 75. bölüm ne zaman?

SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Yıldız, Kerim'in yeni CEO olduğunu öğrenmenin şaşkınlığını yaşarken onun Şahika tarafından işe alındığını öğrenip ondan uzak kalmaya çalışır. Ender Şahika'nın yaptığı hain planı anlar ve hayatlarından çıkarmak için elinden geleni yapar. Ancak Şahika'nın kendini kurtarmak için ettiği teklif ona cazip gelecektir. Halit ise Yıldız'ı geri kazanmak için elinden geleni yapmaya kararlıdır ama Yıldız'ın kafası çoktan karışmıştır.

Yasak Elma yeni sezon fragmanı yayımlandı! Yasak Elma 75. bölüm ne zaman?
Yasak Elma yeni sezon fragmanı yayımlandı! Yasak Elma 75. bölüm ne zaman?

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