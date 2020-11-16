Yasak Elma ne zaman saat kaçta? Yasak Elma yeni bölüm fragman izle! Yasak Elma 85. bölüm izle!

Yasak Elma kendi seyirci kitlesini oluşturmuş FOX TV'nin en iddialı yapılarından birisi. Oldukça sevilen ve reyting savaşında da yapımcısının ve kanalın yüzünü güldüren Yasak Elma ne zaman saat kaçta? Yasak Elma yeni bölüm fragman izle! Yasak Elma 85. bölüm izle!

Yasak Elma total grupta yayınlandığı her akşam birinci oluyor. Oldukça sevilen ve karakterleri de içselleştirilen Yasak Elma ne zaman saat kaçta? Yasak Elma yeni bölüm fragman izle! Yasak Elma 85. bölüm izle!

YASAK ELMA SON BÖLÜMDE 84. BÖLÜMDE NELER OLDU?

Halit ve Ender'in evlenmesi bomba etkisi yaratırken, Yıldız evi terk ederek Asuman'la birlikte geçici olarak bir yakınlarının evine taşınırlar. Halit, oğlunun velayetini almaya kararlıdır. Şahika, Halit'ten yediği darbe sonrası kendini toparlamaya çalışıyordur. Ender ise yeniden Ender Argun olmanın keyfini sürer. Yıldız çaresiz kaldığını düşündüğü anda hiç ummadığı bir kişi tarafından ona uzatılan yardım elini geri çevirmeyecektir.

YASAK ELMA YENİ BÖLÜMDE 85. BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Yıldız ve Şahika, Ender'den intikam almak için birlik olup, Ender'i Halit'ten ayırmakiçin ellerinden geleni yaparlar. Ender'in Halit'lesürpriz bir şekilde evlenmesi birçok kişinin canını yaktığı için, Yıldız ve Şahika dışarıdan da yardım alarak işlerini kolaylaştırırlar. Herkesin istediğini elde ettiğini sandığı noktada beklenmeyen bir kaza, Ender, Şahika ve Yıldız'ı bir araya getirir.

YASAK ELMA GENEL HİKAYESİ NEDİR?

Zeynep ve Yıldız birbirine çok düşkün ama hayalleri birbirinden tamamen farklı olan iki kardeştirler. Yıldız'ın hayatı sosyetenin kraliçesi Ender Argun'la tanışınca değişir. Ender, Yıldız'ı kocası Halit Argun'dan kurtulmak için kullanmaya karar vermiş ve Yıldız'a hayatının teklifini sunmuştur.

Yıldız'ın hayatında bunlar olurken, Zeynep'in çalıştığı firma Alihan Taşdemir tarafından satın alınır. Alihan son derece kibirli, ukala, zengin bir iş adamıdır. Zeynep ve Alihan'ın zıtlıkları kısa zamanda bir etkileşime dönüşür. Zeynep'in bilmediği şey ise Alihan'ın Halit'in ortağı ve ikinci karısının kardeşi olmasıdır.

Yıldız'ın vereceği karar sadece kendini değil Zeynep'i de etkileyecektir.