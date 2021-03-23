Yasak Elma'da senaryo tepetaklak oldu! Seyirciler 'rüya' iddiasını duyunca küplere bindi
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Yasak Elma'da senaryo tepetaklak oldu! Seyirciler 'rüya' iddiasını duyunca küplere bindi

23.03.2021 09:10 | Son Güncelleme: 23.03.2021 09:33

Dün akşam yeni bölümüyle ekrana gelen Yasak Elma dizisinde 5 yıllık zaman atlaması yaşandı. Yangından sonra yıllarca komada kalan Yıldız, uyandığında eşinin Cansu ile evlendiğini, Hasan Ali ve Şahika'nın zengin hayatının bittiğini ve Ender'in Sedai ile evlendiğini öğrendi. Bölüm sonunda ise Yıldız'ın rüya gördüğü düşünülünce seyirciler çileden çıktı.

Başrollerini Eda Ece, Şevval Sam, Berk Oktay, Erdal Özyağcılar, Gülenay Kalkan, Nesrin Cavadzade'nin paylaştığı Yasak Elma dizisi, dün akşam 103. yeni bölümüyle ekrana geldi. Yıldız ve Çağatay evde çıkan yangın nedeniyle dumandan zehirlendikten sonra Yıldız komaya girdi. Sevilen dizide 5 yıllık bir zaman atlaması yaşandı.

HASAN ALİ KEBAPÇI, ŞAHİKA ŞARKICI OLDU

Çağatay ise bu süreçte Cansu'yla evlenip Yıldız'ın oğluyla yaşamaya başladı. Halit Can'ı kendi çocuğu gibi görmeye başlayan Cansu ise annelik yapmaya başladı.

Yasak Elma'da senaryo tepetaklak oldu! Seyirciler 'rüya' iddiasını duyunca

Holding patronu Hasan Ali'nin ise seyyar kebapçılık yaparken, Şahika ise değişimiyle herkesi şaşırttı. Şahika ve Zehra'nın şarkıcılık yaptıkları ortaya çıktı.

Yasak Elma'da senaryo tepetaklak oldu! Seyirciler 'rüya' iddiasını duyunca

YILDIZ KOMADAN UYANDI

5 yılın ardından komadan uyanan Yıldız ise gördükleri karşısında büyük şok yaşadı. Yıldız'ın uyandığını öğrenen Çağatay ile Cansu arasında ise büyük bir kriz yaşandı. Yıldız eski hayatını geri kazanmak için elinden geleni yapmak için çabaladı.

Yasak Elma'da senaryo tepetaklak oldu! Seyirciler 'rüya' iddiasını duyunca küplere bindi

YAŞANANLAR RÜYA MIYDI?

Final sahnesinde ise içinde Yıldız'ın bulunduğu ve Cansu'nun kullandığı otomobil uçurumdan düştü. O anda ise Yıldız ve Çağatay'ın köşkteki yangında zehirlenerek bayıldıkları an ekrana geldi. Yasak Elma'nın son bölümünde yaşananların ise Yıldız'ın rüyası olduğu iddia edildi.

Yasak Elma'da senaryo tepetaklak oldu! Seyirciler 'rüya' iddiasını duyunca küplere bindi

İZLEYİCİLER İKİYE BÖLÜNDÜ

Yasak Elma'nın son bölümünde yaşananlar izleyiciyi ikiye böldü. İzleyicilerin bir kısmı dizinin bu halini beğendiğini söylerken bir kısmı da akıllarıyla oynadıklarını söyleyerek tepki gösterdi.

İşte Yasak Elma için yapılan yorumlar...

Yasak Elma'da senaryo tepetaklak oldu! Seyirciler 'rüya' iddiasını duyunca
Yasak Elma'da senaryo tepetaklak oldu! Seyirciler 'rüya' iddiasını duyunca
Yasak Elma'da senaryo tepetaklak oldu! Seyirciler 'rüya' iddiasını duyunca
Yasak Elma'da senaryo tepetaklak oldu! Seyirciler 'rüya' iddiasını duyunca
Yasak Elma'da senaryo tepetaklak oldu! Seyirciler 'rüya' iddiasını duyunca
Yasak Elma'da senaryo tepetaklak oldu! Seyirciler 'rüya' iddiasını duyunca
Yasak Elma'da senaryo tepetaklak oldu! Seyirciler 'rüya' iddiasını duyunca
Yasak Elma'da senaryo tepetaklak oldu! Seyirciler 'rüya' iddiasını duyunca
Yasak Elma'da senaryo tepetaklak oldu! Seyirciler 'rüya' iddiasını duyunca
Yasak Elma'da senaryo tepetaklak oldu! Seyirciler 'rüya' iddiasını duyunca
Yasak Elma'da senaryo tepetaklak oldu! Seyirciler 'rüya' iddiasını duyunca
Yasak Elma'da senaryo tepetaklak oldu! Seyirciler 'rüya' iddiasını duyunca küplere bindi
Magazin Sorumlusu - Ecem Altan
Ecem Altan
Magazin Sorumlusu
Haber Yorumları (3)
DÜN İYİCENE BAYDI: Baştan beri seyrediyordum ama artık sıktı dün ilk defa kanal değiştirdim. Konu bittiyse zorlamayın artık
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MEHMET SERT: ZAVALLI SENARİSTLER ANCAK KENDİNİZİ BU KADAR HIZLI BİTİREBİLİRDİNİZ. KAFANIZ İYİYKEN ASLA YAZMAMAYI BİRİ SİZE ÖĞRETMELİ
Cevap Yaz 2 Yayından Kaldır
HAA: İşte şimdi çileden çıktım, bu kadar olmaz. Bu olay bardağı taşırdı.
Cevap Yaz 2 2 Yayından Kaldır
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

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