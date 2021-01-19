Yasak Elma 94. bölüm fragmanı izle! Yasak Elma son bölüm full izle!

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YASAK ELMA 94.BÖLÜM FRAGMANI

Yasak Elma 94. yeni bölüm fragmanı yayınlandı.

Yasak Elma Son Bölümde Neler Oldu?

Yasak Elma 93.Bölüm Özeti: Yasak Elma'nın son bölümü de diğer bölümleri gibi oldukça heyecanlı geçecektir. Çünkü Ender, son bölümde takip edildiğini söylemişti ve Halit'in yaşadığından şüphelenmişti. Halit'i bulma amacıyla gittiği bağ evinde karşısına çıkacak olan kişi Zehra'nın ta kendisi olacaktır. Zehra'nın Sıtkı'yı işe almasının sebebi de dikkat çekmemek olmuştur.

Zehra avukat metin ile iletişime geçecek, Ender, Yıldız ve Şahika'yı cinayet işlediklerini belirterek göz altına aldıracaktır. Şahika zaten Yıldız ve Çağatay'ın evlendiğini öğrendiğinde içinde oluşan intikam ateşi sayesinde Ender ve Yıldız'ı yüzüstü bırakacaktır. Geçtiğimiz bölümde Şahika'nın, Halit'i ben değil, siz ittiniz mesajı da bunun için verilmiştir.

Ender ve Yıldız cinayetten hapse girerken, Şahika'da hiçbir suçu yokmuş gibi Feride'nin yanında oturmaya devam edecektir. Amacı bu sefer, Çağatay ve Yıldız'ın boşanmasını sağlamak olacak ve planını sonlandıracaktır. Bu planın arkasında da tekrardan şirkette var olma isteği yatıyor olacaktır. Fakat Şahika'nın tüm hevesi yerle bir olacak ve o da hapse girecektir. Ender ve Yıldız Şahika'yı gördüklerinde işlerin rengi değişime uğrayacaktır.

Yasak Elma 93.bölümde olaylar üstüne olaylar yaşanıyor olacak. Çünkü Şahika ve Ender, Yıldız'a karşı birlik olup, onu bitirmek adına planlar yaparlar. Ayrıca bu planlarında Hasan Ali'ye karşı olduklarını da açık açık gösterirler. Şahika, Ender'e Hasan Ali'nin işini bitirmeyi teklif eder. Onun bu söylediğine karşılık Ender'in cevabı da çok net olacaktır. Telefonlarını açmayan ve ona yardım teklifini reddeden Yıldız'a karşı bilenmiş durumdadır.

Ender, sadece Hasan Ali Bey'in değil, Yıldız'ın da sonunun gelmesini ister. Bu yüzden de adımlarını atarken Yıldız'ı hedef listesine ekler. Yaşadıkları parasızlığa rağmen kıyafetlerinden ödün vermeyen Şahika ve Ender ikilisi Çağatay'ın annesinin yanına giderler. Buradaki önemli detaylardan biri Şahika, Çağatay'ın annesinin alışık olmadığı bir tarzda sonunda karşı çıkacaktır. Bir teklifleri olduğunu söyleyen Şahika, Yıldız'dan kurtulmak istediklerini ve bunun için de birlikte adım atmaları gerektiğini belirtir.

Pek çok davetlinin katılmış olduğu bu organizasyonda herkesi dehşete düşüren bir ses kaydı ortaya çıkar. Asuman yine Yıldız'ın huzurunu kaçırır. "Sen en iyisi kendini garantiye al ve hamile kal!" sözü hem Hasan Ali Bey hem de Çağatay gibi birçok kişi tarafından duyulur. Yıldız'ın verdiği cevap ise haksızlığa uğradığını gösterir.

ÖDÜLLERİ

Tevfik d'Or Tiyatro Festivali, En iyi Yardımcı Kadın Oyuncu Ödül (2005)

Avignon Tiyatro Festivali Özel Daveti (2005)

Tevfik d'Or Tiyatro Festivali, Fransız Büyükelçisi Özel Ödülü (2006)

24. Sadri Alışık Tiyatro ve Sinema Oyuncu Ödülü, Yardımcı Rolde Yılın En Başarılı Kadın Oyuncu, Kalp, (2019)

DİZİLER VE FİLMLER

2020 – Yeni Hayat (Nevin) (TV Dizisi)

2019 – Karakomik Filmler 1 (Jaclyn) (Sinema Filmi)

2019 – Aynen Aynen (Nil) (TV Dizisi)

2019 – Kuzgun (Güneş) (TV Dizisi)

2018 – Yaşamayanlar (Melisa) (TV Dizisi)

2017 – Deli Aşk (Melodi) (Sinema Filmi)

2017 – Benim Babam Bir Melek (Sandra) (TV Filmi)

2016 – N'olur Ayrılalım (Temmuz) (TV Dizisi)

2016 – Bu Şehir Arkandan Gelecek (Aslı) (TV Dizisi)

2014-2015 – Kiraz Mevsimi (Şeyma) (TV Dizisi)

2013 – Kayıp ((Defne/Sedef) (TV Dizisi)

2010-2012 – Öyle Bir Geçer Zaman ki (Mesude) (TV Dizisi)

2009 – Deniz Yıldızı (Hande) (TV Dizisi)

YASAK ELMA 93. BÖLÜM FRAGMANI İZLE!