Yasak Elma 75. Bölüm 2. Fragmanı Yasak Elma Yeni Bölümüyle Yakında FOX'ta!

Yasak Elma Yeni Bölümüyle Yakında FOX'ta!

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Zeynep (Sevda Erginci) ve Yıldız (Eda Ece) birbirine çok düşkün ama hayalleri birbirinden tamamen farklı olan iki kardeştirler. Yıldız'ın hayatı sosyetenin kraliçesi Ender Argun'la (Şevval Sam) tanışınca değişir. Ender, Yıldız'ı kocası Halit Argun'dan (Talat Bulut) kurtulmak için kullanmaya karar vermiş ve Yıldız'a hayatının teklifini sunmuştur.

Yıldız'ın hayatında bunlar olurken, Zeynep'in çalıştığı firma Alihan Taşdemir (Onur Tuna) tarafından satın alınır. Alihan son derece kibirli, ukala, zengin bir iş adamıdır. Zeynep ve Alihan'ın zıtlıkları kısa zamanda bir etkileşime dönüşür. Zeynep'in bilmediği şey ise Alihan'ın Halit'in ortağı ve ikinci karısının kardeşi olmasıdır. Yıldız'ın vereceği karar sadece kendini değil Zeynep'i de etkileyecektir.

Oyuncular:

Talat Bulut

Şevval Sam

Eda Ece

Nesrin Cavadzade

Barış Kılıç

Gökhan Alkan

Şafak Pekdemir

Doğaç Yıldız

Barış Aytaç

Buçe Buse Kahraman

İlber Kabaoğlu

Serkan Rutkay Ayıköz

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Kaynak: DailyMotion.com