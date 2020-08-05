Yasak Elma 75. Bölüm 2. Fragmanı
Yasak Elma Yeni Bölümüyle Yakında FOX'ta!
Yasak Elma Yeni Bölümüyle Yakında FOX'ta!
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Zeynep (Sevda Erginci) ve Yıldız (Eda Ece) birbirine çok düşkün ama hayalleri birbirinden tamamen farklı olan iki kardeştirler. Yıldız'ın hayatı sosyetenin kraliçesi Ender Argun'la (Şevval Sam) tanışınca değişir. Ender, Yıldız'ı kocası Halit Argun'dan (Talat Bulut) kurtulmak için kullanmaya karar vermiş ve Yıldız'a hayatının teklifini sunmuştur.
Yıldız'ın hayatında bunlar olurken, Zeynep'in çalıştığı firma Alihan Taşdemir (Onur Tuna) tarafından satın alınır. Alihan son derece kibirli, ukala, zengin bir iş adamıdır. Zeynep ve Alihan'ın zıtlıkları kısa zamanda bir etkileşime dönüşür. Zeynep'in bilmediği şey ise Alihan'ın Halit'in ortağı ve ikinci karısının kardeşi olmasıdır. Yıldız'ın vereceği karar sadece kendini değil Zeynep'i de etkileyecektir.
Oyuncular:
Talat Bulut
Şevval Sam
Eda Ece
Nesrin Cavadzade
Barış Kılıç
Gökhan Alkan
Şafak Pekdemir
Doğaç Yıldız
Barış Aytaç
Buçe Buse Kahraman
İlber Kabaoğlu
Serkan Rutkay Ayıköz
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Kaynak: DailyMotion.com