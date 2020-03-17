Yasak Elma 74. bölüm fragmanı yayımlandı! Yasak Elma 73. bölüm izle Yasak Elma 73. bölüm Pazartesi akşamı ekrana geldi. Yıldız'ın karşısına çıkan Kerim, yeni başlangıçların fitilini ateşleyecek. Halit ise eski günlerine kavuşmadan önce Şahika'dan intikam almak için kolları sıvamıştır. Yasak Elma 74. bölüm fragmanı yayımlandı. Yasak Elma son bölümde neler oldu?

Yasak Elma 74. bölüm fragmanı izleyenlerin beğenisine sunuldu. Şahika, Ender'den kurtulmak için acımasız planlarından birini devreye sokar. Peki, Ender ölüyor mu? Halit'in, Şahika'nın yanında işe başlaması Ender başta olmak üzere herkesi şüphelendirir. Yasak Elma hakkında ayrıntılı bilgiyi derledik.

Yasak Elma son bölüm izle full...

YASAK ELMA SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Halit, yeni hayatına alışmaya çalışırken, ansızın gelen haber ile eski günlerine dönebileceğini öğrenir. Ancak artık oyunu kuralına göre oynamak isteyen Halit, ilk olarak kendini bu hale düşürenlerden intikam alacak, beklenmedik anda ortaya çıkacaktır.

Gelişmelerden bir haber olan Erim ve Lila, babaları için ellerinden geleni yapmaya çalışırken, Zehra koşullardan zorlanır. Yıldız ve Lila, Zehra'nın kötü günlerine dönmemesi için çabalarlar.

Öte yandan Kaya ile Ender, Yıldız'ın hayatında biri olmasının vaktinin geldiğini ise Kerim'dir. Haylaz, uçuk ve başına buyruk yakışıklı asam Kerim, Yıldız'ı elde etmek için çeşitli oyunlar oynar. Yıldız farkında olmasa da Kerim'den hoşlanmıştır. Kerim, Argun Holding'de Yıldız'ın karşısına CEO olarak çıkarak büyük şaşkınlık yaratır.

74. BÖLÜM FRAGMANI

Planının başarısız olduğunu gören Şahika, Ender ile anlaşmaya varmaya çalışarak ona şirkette hisse vaadeder. Ender ise bunu kullanacaktır, Halit'i yanına almak adına teklif sunar.

Ender, Şahika'nın yeni CEO yani Kerim'dne hoşlanmaya başladığını anlar. Yol haritasını bu detaylara göre belirler. Yıldız, Ender, Şahika, Kerim ile birlikte yemek yerler ve yemekte tüm taşlar yerine oturmaya başlar. Şirkete gelen sürpriz isim nedeniyle işler içinden çıkılmaz hal alır.