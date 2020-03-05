Yasak Elma 72. bölüm 2. fragmanı yayımlandı! Yasak Elma son bölüm izle

05.03.2020 09:52 | Son Güncelleme: 05.03.2020 09:59

Yasak Elma 71. son bölüm Pazartesi akşamı yayımlandı. Halit'in haline üzülen tek kişi Yıldız'dır, elinden geleni yaqpmak için kolları sıvar. Şahika ise Nadir'e oynadığı oyun ile kendi krallığını ilan eder. Bu durum Ender başta herkesi tedirgin etmeye yeter. Yasak Elma yeni bölüm fragmnaı izle.

Yasak Elma son bölüm full izle...

72. BÖLÜM 2. FRAGMANI YAYIMLANDI

Şahika'nın, Nadir'i öldürerek tüm mal varlığına el koymasıyla yeniden şirketin başında geçmiştir ve bu defa daha güçlüdür. Ender olanların arkasında nasıl bir sır var araştırarak Kaya'ya gerçekleri açıklar.

Yıldız ise artık yeni bir iş ve yani bir hayata başlamıştır. Ancak Halit'in ansızın çöküşü onu derinden etkiler. Halit ile kızları evine alır ve birlikte yaşamaya başlarlar. Bu sırada Yıldız, iş yerinde hayatını değiştirecek bir sürpriz ile karşılaşır.

YASAK ELMA SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Halin, kaçınılmaz sonla yüzleşir ve artık batmıştır. Tüm varını yoğunu kaybeder. Kalacak yeri dahi olmayan Halit ve çocuklar şoförü Sıtkı'nın yanına yerleşirler. Erim'in okulada yaşadığı sorun sonrası Ender, oğlunu yanına almaya karar verir. Yıldız ise Halit'in haline üzülen tek kişidir.

Israrları sonrası Zehra ile Lila'yı kendi evine yerleşmeleri için Halit'i ikna eder. Öte yandan Nadir'in takıntılı Yıldız ısrarı devam ederken, Ender konuyu Yıldız'a açar ve bu tehditten nasıl kurtulabileceğini konuşur. Yıldız'ın daha öne ele geçirdiği Nadir'in fotoğrafı ile bu işten sıyrılmayı Ender'e önerir. Nadir fotoğrafı gördükten sonra ikna olmuştur.

Şahika, Halit'in iflas etmesiyle birlikte işsiz kalmıştır. Tekrar şirkete dönmek için elinden geleni yapar ancak tüm kapılar yüzüne kapanır. Nadir ile tekrar tekrar konuşur fakat hiçbir şey kar etmez. Sonunda sinsdi bir planla Nadir'i zehirleyerek öldürür.

Nadir'in bir anda ölmesi herkesi şaşırtmıştır. Cenaze töreninde Halit dahi Nadir'i tanıyanların tamamı oradadır. Tören sırasında Nadir'in evli olduğu konuşulur ve gözler eşini arar. Bir anda Nadir'in eşi sıfatıyla cenaze töreninde beliren Şahika, herkese şok etkisi yapar.

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