Başarılı oyuncu İncilay Şahin, 60 yaşında hayatını kaybetti
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Başarılı oyuncu İncilay Şahin, 60 yaşında hayatını kaybetti

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Magazin

Hayat Bilgisi, Çiçek Taksi ve Yasak Elma gibi başarılı yapımlarda rol alan 60 yaşındaki sevilen tiyatrocu İncilay Şahin hayatını kaybetti. Şahin'in ölüm haberini de Oyuncular Sendikası verdi.

Rol aldığı projelerde başarısıyla adından söz ettiren tiyatro, sinema ve dizi film oyuncusu İncilay Şahin vefat etti. 60 yaşında hayata gözlerinin yuman oyuncunun kesin ölüm nedeni ise henüz bilinmiyor.

"TÜM SEVENLERİNE BAŞ SAĞLIĞI DİLİYORUZ"

İncilay Şahin'in ölüm haberini duyuran Oyuncular Sendikası, sosyal medya hesabından yaptığı açıklama "Kurucu üyemiz, değerli meslektaşımız İncilay Şahin'i kaybetmenin derin üzüntüsü içerisindeyiz. Başta ailesi olmak üzere tüm sevenlerine sabır diliyoruz. Çok üzgünüz. Başımız sağ olsun" denildi.

Son dakika haberleri! Oyuncu İncilay Şahin hayatını kaybetti

İNCİLAY ŞAHİN KİMDİR?

Işılay Şahin, 29 Ocak 1961'de Kayseri'de dünyaya geldi. MSM Aktör Stüdyoda eğitim aldı. Tiyatro oyunculuğu yanı sıra çok sayıda sinema filmi ve dizide oynadı. 1995 yılında Çiçek Taksi ile oyunculuğa adım atan Şahin, Adını Feriha Koydum, Yaz'ın Öyküsü, Galip Derviş, Umutsuz Ev Kadınları, Hanımeli Sokağı ve Yasak Elma başta olmak üzere çok sayıda dizide rol aldı.

Son dakika haberleri! Oyuncu İncilay Şahin hayatını kaybetti
Son dakika haberleri! Oyuncu İncilay Şahin hayatını kaybetti
Son dakika haberleri! Oyuncu İncilay Şahin hayatını kaybetti
Başarılı oyuncu İncilay Şahin, 60 yaşında hayatını kaybetti

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

Biran Damla Yılmaz, 'Yasak Elma' için imajını tazeledi! Hayranları tanımakta zorlandı
Biran Damla Yılmaz, "Yasak Elma" için imajını tazeledi! Hayranları tanımakta zorlandı
Yeşim Salkım'ın babası Dursun Salkım hayatını kaybetti
Yeşim Salkım'ın babası Dursun Salkım hayatını kaybetti
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Derya Yanık Meral Akşener Mustafa Şentop Kemal Kılıçdaroğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Düm Tek Tek Aleyna Tilki Derya Şensoy Şeyma Subaşı
Spor Marcao Max Meyer Cristiano Ali Öztürk Kerem Aktürkoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Başarılı oyuncu İncilay Şahin, 60 yaşında hayatını kaybetti - Haberler Magazin
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 7.9.2021 11:47:33. #1.15#

title