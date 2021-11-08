Yasak Elma 120. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Yasak Elma 119. bölüm izle! Yasak Elma dizisi oyuncuları kimler? Yasak Elma konusu ne?
Fox TV ekranlarında Yasak Elma dizisi yeni bölümü izleyicilerin beğenisini topladı. Konusu ile dikkat çeken filmde başarılı oyunculuk performansları beğeni toplarken Yasak Elma dizisi oyuncuları kimler? Yasak Elma konusu ne merak edildi. Yasak Elma 119. bölüm izle! Yasak Elma 120. Bölüm fragmanı yayınlandı mı? Yasak Elma 120. bölüm fragmanı çıktı mı? Yeni bölümde neler olacak?
Yeni bölümü başlayan Yasak Elma Fox TV ekranlarında bugün izleyici ile buluştu. Büyük beğeni toplayan dizi konusu ile dikkat çekiyor. Yeni sezona bomba gibi başlayan Yasak Elma'da yeni bölüm fragmanı çıktı mı merak ediliyor. Son bölümde yaşananlar sonrası yeni bölüm daha da merak edildi. Yasak Elma 120. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Yasak Elma 119. bölüm kesintisiz izle! Yasak Elma 120. bölüm fragmanı ne zaman yayımlanacak?
Yıldız, Doğan'ın Çağatay ve Kumru ilişkisini herkesten önce bildiğini öğrenir ve Doğan'la yüzleşmeye gider. Doğan'ın söylediği bir sözle, Kumru'nun bir sırrı olduğunu anlar ve bu sırrın peşine düşer.
Yasak Elma yeni bölümüyle Pazartesi 20.00'de FOX'ta!
YASAK ELMA YENİ BÖLÜM CANLI İZLE...
Yıldız'ın, Çağatay ve Kumru ilişkisini ifşa etmesi herkesin hayatında bomba etkisi yapar. Çağatay ise Yıldız'ı geri kazanmaya çalışırken, yaptıklarının cezasını yalnızlığıyla öder. Doğan, intikam planı için kollarını sıvarken, Kumru beklenenin aksine başka bir hamle yapacaktır.
YASAK ELMA DİZİSİ SON BÖLÜM İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ...
Dizinin yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Yeni bölüm haftaya ekranlara gelecek.
YASAK ELMA 119. BÖLÜM FRAGMANI İZLEMEK İÇİN TIKAYINIZ...
Şevval Sam/Ender Argun/Ekinci
Talat Bulut/Halit Argun
Eda Ece Yıldız/ Argun/Yılmaz
Şafak Pekdemir/Zehra Argun
Buçe Buse/Kahraman Lila Argun
Barış Aytaç/ Caner Çelebi
İlber Uygar Kaboğlu/Erim Argun
Nilgün Türksever/Zerrin Taşdemir
Barış Kılıç/Kaya Ekinci
Doğaç Yıldız/ Yiğit Ekinci
Nesrin Cavadzade/Şahika Ekinci
Gökhan Alkan/Kerim
Can Nergis/ Mert