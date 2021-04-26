Yasak Elma 108. bölüm fragmanı izle! FOX TV Yasak Elma yeni bölüm fragmanı izle! Yasak Elma 107. bölüm izle

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YASAK ELMA 107. BÖLÜM FULL İZLE!

Yasak Elma dizisi FOXTV ekranlarında 107. bölümüyle yayınlandı. Dizi severler heyecan dolu 107. bölümün ardından şimdi de Yasak Elma108. bölüm için araştırmalarına başladılar. Yasak Elma108. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Sorusu soruluyor. Yasak Elma108. bölüm fragmanı yayınlandı. Yasak Elma108. bölüm fragmanına haberimizden ulaşabilirsiniz...

YASAK ELMA108. BÖLÜM FRAGMANI İZLE

YASAK ELMA 108. BÖLÜM ÖZETİ

Yıldız, Çağatay'ı kaybedeceğini anlayarak son kez bir oyun oynar ve bu sefer şansı yaver gider. Ender, Kaya'yla arasını düzeltmeye çalışırken, bir taraftan da ondan şüpheleniyordur. Bütün kapılar tek tek Cansu'nun yüzüne kapanınca Cansu çareyi büyük intikam planı yapmakta bulur ve Hasan Ali'nin davetini basar.

YASAK ELMA 107. BÖLÜM İZLE

Yasak Elma 107. bölüm izlemek için tıklayınız.

YASAK ELMA'NIN KONUSU

Ender'in ve Yıldız'ın ortadan kaybolmasıyla meydan tamamen Şahika'ya kalmıştır. Şahika gelecekle ilgili planlarını ilmek ilmek dokurken, Halit'i ve çocuklarını avucunun içine almış, Halit'le evlilik hazırlıkları içindedir.

Yıldız hamiledir ve bebeğine bir zarar gelmemesi için hamilelik dönemini herkesten uzakta bir köyde geçirmektedir. Bebeğini sağlıkla dünyaya getirmek ve bütün kötülüklerden uzak durmak tek amacıdır. Yıldız'ın aldığı radikal karar, bir gece kapısının çalmasıyla değişir.

Ender geçirdiği kaza sonrası uzun süre felç kalmış, zamanını azimle iyileşmeye ve ona zarar veren düşmanından intikam almaya adamıştır. Karşısındaki düşmanın gücüyle tek başına baş edemeyeceğini anladığından, kendine gelir gelmez Yıldız'ın yanına gider.

Ender başına gelenleri Yıldız'a anlatır ve bir zamanların en büyük iki düşmanı, Şahika ve arkasındaki güce karşı iş birliği kararı