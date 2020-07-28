Yasak aşkın görüntüleri ortaya çıktı! Belediye Başkanı ile makam şoförünün eşinin görüntüleri gündeme bomba gibi düştü Antalya'nın Elmalı ilçesinin İyi Partili Belediye Başkanı Halil Öztürk ile makam şoförünün eşi ile adı yasak aşk dedikoduları karışmış ve ikili tarafından yalanlama gelmişti. İkilinin buluşma görüntüleri herşeyi kanıtlar niteliktedir.

Antalya'nın Elmalı ilçesinin İYİ Partili Belediye Başkanı Halil Öztürk'ün, makam şoförü Ahmet Tilki'nin eşiyle yasak aşk yaşadığı iddiaları, Antalya'da deprem etkisi yarattı. Skandal olay, makam şoförü Tilki'nin, noter kanalıyla gönderdiği istifa ihbarnamesiyle ortaya çıkmıştı.

YASAK AŞKIN GÖRÜNTÜLERİ

Sabah; Başkan Öztürk'ün makam şoförü Ahmet Tilki'nin eşi Sümeyra Tilki ile yaşadığı yasak aşkın buluşma görüntülerine de ulaştı. Buluşmaya önce Halil Öztürk, kendi özel aracıyla geliyor. Ardından da Başkan Öztürk'ün WhatsApp'tan konum atarak, "Aşkım, yan yana 2 bina. B. Blok. Kat.4" diye adres tarifi verdiği Sümeyye Tilki, taksi ile geliyor.

KAMERALARA YAKALANDILAR

İki sevgilinin geçtiğimiz 2 Haziran'daki buluşma görüntüleri, bölgede bulunan kameralar tarafından saniye saniye kaydediliyor.

KARŞILIKLI SUÇLAMALAR

Sabah Antalya Haber Müdürü İbrahim Okumamış'ın ulaştığı Sümeyye Tilki ise iddiaları reddetti. Evlendikten sonra Ahmet Tilki'nin de bir kadınla yasak ilişkisini tespit ettiğini öne süren Tilki, 7 ay önce boşanma davası açtığını söyledi.

"AHMET TİLKİ'NİN YASAK AŞKINI TESPİT ETTİM"

Ahmet Tilki ile evlendikten 3 ay sonra evde 3 telefon, 4 USB, hard disk ve bunlarda kayıtlı birçok mesaj ile ses kaydı yakaladığını iddia eden Sümeyra Tilki, "Evli ve 2 kız annesi bir kadınla Ahmet'in yasak ilişkisini tespit ettim. Ne olduysa bundan sonra oldu. Bana kapandığını söyledi. Korkusundan bana sürekli baskı ve şiddet uygulamaya başladı. Boşanmak istedim ama kesinlikle boşanmayacağını söyledi. İşin içine siyasiler girdi ve olayın akışı değişti" iddialarında bulundu.

"WHATSAPP FOTOMONTAJ, ÇIPLAK GÖRÜNTÜLER BANA AİT"

Ahmet Tilki'nin, Başkan Halil Öztürk'ten 1 milyon lira para istediğini duyduğunu da öne süren Tilki, Whatsapp görüşmelerinin fotomontaj, çıplak fotoğrafın ise kendisine ait olduğunu ve Ahmet Tilki ile "eğlence olsun" diye çektiklerini iddia etti.

"NİKAHLARINI BEN KIYDIM"

Elmalı Belediye Başkanı Halil Öztürk ise yerel internet sitesi antalyahaberal'a yaptığı açıklamada, Ahmet Tilki'nin disiplin sorunu olduğunu iddia ederek, şüpheli hareketleri üzerine temmuz ayı başlarında yaptırdığı aramada, makam koltuğunun altında ve otomobilinde kendi oturduğu bölümün önünde, internet ortamından satılan amatör iki dinleme cihazı bulduğunu öne sürdü.

10 Temmuz'da iş akdini sonlandırdığı Tilki'nin, eşini de kullanarak kendisine bel altı iftira attığını öne süren Öztürk, "Nikâhlarını ben kıydım. Zaten eşi ile bir kaç ay sonra kavga etmişler ve ayrılmışlar" dedi.