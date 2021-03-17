Yasak aşk yaşayan adamın "Biri karım biri sevgilim" sözü Esra Erol'u çileden çıkardı

Haftaiçi her gün ekrana gelen Esra Erol'un dün yayınlanan bölümünde ilginç anlar yaşandı. Evliyken Hanım ismindeki evli bir kadınla kaçan Hakkı isimli adamın canlı yayında "Karımdan boşanmayacağım. Hanım benim sevgilim" demesi başta Esra Erol olmak üzere herkesi çileden çıkardı.

ATV ekranlarında yayınlanan Esra Erol'da canlı yayınında akıllara durgunluk veren bir olay yaşandı. İsmail isimli vatandaş, eşinin 9 Mart'ta "Artık mutlu değilim. Başkasına aşık oldum" diyerek kendisini terk etmesinin ardından Esra Erol'dan yardım istedi. Eşi Hanım'dan anlaşmalı olarak boşanmak istediğini söyleyerek canlı yayına çıkan İsmail bey, karısının 6 çocuk babası evli bir adama kaçmasının ardından sinirlerine hakim olamadı.

KARISINI BULMAK İÇİN YAYINA ÇIKTI

Canlı yayına çıkarak yaşadıklarını anlatan İsmail Bey, "Çocuğumuz yok. Eşim rahatsızdı ve 15 yıldır tedavilerle uğraşıyorduk. Benim onu terk etmem lazımken o beni terk etti. Ortada hiçbir sorun yokken neden gitti anlamıyorum. Benim tek isteğim gelsin buraya anlaşmalı olarak boşanalım" dedi.

"KARIMDAN BOŞANMAYACAĞIM HANIM BENİM SEVGİLİM"

Ardından ortaya çıkan ve 'Hakkı ile kaçtım' diyen Hanım, canlı yayında eşi İsmail Bey ile yüzleşti. Hakkı Bey'in de evli ve 6 çocuklu olduğunun ortaya çıkmasıyla bambaşka konular ortaya çıktı. Stüdyoya gelen iddiaların odağındaki Hakkı Bey 'Karımdan boşanmayacağım Hanım da benim sevgilim' sözleriyle başta Hanım'ın eşi İsmail Bey olmak üzere herkesi çileden çıkarttı.

Yaşadıkları karşısında şaşkına dönen İsmail Bey ise Esra Erol'dan karısı Hanım'ı Hakkı Bey'den kurtarmasını istedi. Hakkı Bey'in eşi Ayşe hanım ise 6 çocuğunun babası olan Hakkı'dan boşanmayacağını mutlu yuvalarını Hanım'ın yıktığını söyleyerek isyan etti.