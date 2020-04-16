Ceza yiyen yaşlı adamdan zabıtaya ilginç teklif: 200 lira vereyim beni affedin
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Tekirdağ, Malkara, Zabıta, 3. Sayfa

Ceza yiyen yaşlı adamdan zabıtaya ilginç teklif: 200 lira vereyim beni affedin

Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde semt pazarına alışverişe gelen 82 yaşındaki adam, yaş sınırı nedeniyle zabıta ve polis engeliyle karşılaştı. Köyden geldiğini ifade eden yaşlı adam, "Bana bir şey olmaz dediler. Ben de çıktım köyden kasabaya geldim. Bana ceza yazmayın. 200 lira vereyim beni affedin" dedi.

16.04.2020 20:29 | Son Güncelleme: 16.04.2020 23:29
Ceza yiyen yaşlı adamdan zabıtaya ilginç teklif: 200 lira vereyim beni affedin

Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde polisin ceza kestiği 65 yaş üstü vatandaş, "Bir arkadaşın 'bir şey olmaz' lafına bakıp, ben de çıktım geldim. Ama keşke çıkmasaydım. 200 lira vereyim beni affedin eve götürün" diye konuştu.

"BANA CEZA YAZMAYIN"

İlçe merkezinde Perşembe günleri kurulan semt pazarına alışverişe gelen 82 yaşındaki Ramazan Karabacakoğulları, yaş sınırı nedeniyle zabıta ve polis engeliyle karşılaştı. Köyden geldiğini ifade eden yaşlı adam, "Bana bir şey olmaz dediler. Ben de çıktım köyden kasabaya geldim. Keşke gelmeseydim, bir daha yapmam, yazmayın bana ceza. Bir daha da dışarı çıkmayacağım. 200 lira vereyim beni affedin, eve götürün" diye konuştu.

Ceza yiyen yaşlı adamdan zabıtaya ilginç teklif: 200 lira vereyim beni affedin

Yaşlı adamı uyaran Zabıta görevlisi de, "Vefa Sosyal Destek Grubu veya Malkara Belediyesi ile iletişim kurmanız halinde tüm ihtiyaçlarınız karşılanacaktır. Sokağa çıkmayın, sağlıklı kalın" dedi.

ZABITA EKİPLERİ YARDIM ETTİ

392 lira para cezası kesilen yaşlı adam, ihtiyaçlarının karşılanmasının ardından Malkara Belediyesi Zabıta ekipleri tarafından Gönence Mahallesi'ndeki evine götürüldü.

Ceza yiyen yaşlı adamdan zabıtaya ilginç teklif: 200 lira vereyim beni affedin
Ceza yiyen yaşlı adamdan zabıtaya ilginç teklif: 200 lira vereyim beni affedin

Kaynak: İHA

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