Sokağa çıkma yasağına rağmen fuhuş pazarlığı yapan kadın, böyle görüntülendi
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İçişleri Bakanlığı, Antalya, 3. Sayfa, Güncel

Sokağa çıkma yasağına rağmen fuhuş pazarlığı yapan kadın, böyle görüntülendi

Antalya'da dün gece saatlerinde sokağa çıkma yasağına rağmen cadde üzerinde bekleyen bir kadın, fuhuş pazarlığı yaparken görüntülendi.

11.04.2020 11:29 | Son Güncelleme: 11.04.2020 11:58
Sokağa çıkma yasağına rağmen fuhuş pazarlığı yapan kadın, böyle görüntülendi

Antalya'da sokağa çıkma yasağına rağmen cadde üzerinde bekleyen bir kadın, duran araç sürücüleriyle fuhuş pazarlığı yaptı.

İçişleri Bakanlığı'nın talimatıyla gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere 30'u büyükşehir 31 kentte 48 saat süreyle sokağa çıkma yasağı ilan edildi. Yasak kapsamında olan şehirlerden Antalya'da saat 00.00'dan sonra dışarıda bulunan vatandaşlar, polis ekipleri tarafından uyarılarak evlerine gönderildi.

SÜRÜCÜLERLE PAZARLIK YAPTI

Saat 01.00 sıralarında ise Muratpaşa ilçesi Yener Ulusoy Bulvarı üzerindeki yaya geçidinin altında bir kadının fuhuş pazarlığı için beklediği görüldü. Sokağa çıkma yasağına rağmen bekleyen genç kadının yanında duran bazı araç sürücüleri, pazarlık yaptı. Kadın, araçlardan birine binerek bölgeden ayrıldı.

İşte kare kare fuhuş pazarlığı;

Kaynak: DHA

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Haber Yorumları (21)
500
MURAT BEKTAŞ: guzel bir hanım efendı ama yanlış zamanı seçmiş ne olursa olsun herkez insan
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DOKTOR: Yazık kadına..
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EMRE CAN: görüntüden rahatsız olan (sadece ücretini ödesin evine yollasın bu hanımı)
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MAMET: Bu tarz şeyler için Allahu teala bu hastalık ve nusubetleri başımıza bela etmedimi...halen akılan mayacakmıyız ...sanırım gökten başımıza taş yağmasınımı bekliyoruz
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NURETTİN: birde ona sormak lazım hastalık oldugu halde neden bunu yapıyor
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ÖZGÜR: belki kalacak yeri yoktur sığınacak yer arıyordur.
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HASAN HÜSEYİN: Bazı şeyler mecburiyettir istemeden yapılmak zorunda kalınır Bunu anlamak bunun hakkında değerlendirme yapmak gerekmez olması gereken bunu yapmak zorunda olanın gereksinmelerini karşılayıp yapmayacak duruma getirebilmek
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YAZIKLAR OLSUN: O Kızı bu hale düşüren sisteme yazıklar olsun.
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COVİD-19: şu dünyada sevgi büyük ihtiyaç
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