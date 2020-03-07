Yasadışı sülük avlayan 3 kişiye 221 bin 241 lira ceza kesildi

07.03.2020 10:28 | Son Güncelleme: 07.03.2020 10:28

Konya'nın Beyşehir ilçesinde, ticari amaçla yasadışı sülük avlayan 3 kişi topladıkları sülüklerle yakalandı.

Alınan ihbarı değerlendiren Beyşehir Jandarma Komutanlığı ekipleri, Üstünler Mahallesi'nde bulunan sazlık mevkide F.B. (22), C.K. (24) ve İ.K'nin (37) doğadan toplayarak bidonlara koydukları sülükleri ele geçirildi.

Sülüklere Beyşehir Doğa Koruma ve Milli Parklar Şefliği tarafından el konularak doğaya bırakıldı.

Sülükleri ticari amaçla toplayan kişilere kişi başı 73 bin 747 lira olmak üzere toplam 221 bin 241 lira ceza kesildi.

Kaynak: AA