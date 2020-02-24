Yasadışı sülük avına 73 bin lira para cezası
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Yasadışı sülük avına 73 bin lira para cezası

Konya'nın Beyşehir ilçesinde yasadışı sülük avlayan kişiye 73 bin 747 lira para cezası verildi.

24.02.2020 23:30 | Son Güncelleme: 24.02.2020 23:30
Yasadışı sülük avına 73 bin lira para cezası

'nın ilçesinde yasadışı sülük avlayan kişiye 73 bin 747 lira para cezası verildi.

Beyşehir ilçesi Mahallesi İskele mevkisinde sazlık alanda ticari amaçlı yaşadışı sülük avlayan D.A. (32) avladığı beş bin adet sülük ile birlikte İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yakalandı. Milli Parklar Şefliği tarafından el konulan sülükler doğaya bırakılırken şahsa 73 bin 747 lira idari para cezası uygulandığı bildirildi.

(İHA)

Kaynak: İHA
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