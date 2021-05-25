Yasadışı kenevir yetiştiricilerine yönelik operasyon
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Yasadışı kenevir yetiştiricilerine yönelik operasyon

Yasadışı kenevir yetiştiricilerine yönelik operasyon
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Eskişehir'de yasadışı kenevir yetiştiricilerine yönelik 12 adrese düzenlenen operasyonda 6 şüpheli yakalandı.

Eskişehir'de yasadışı kenevir yetiştiricilerine yönelik 12 adrese düzenlenen operasyonda 6 şüpheli yakalandı.

Narkotik Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde yasadışı kenevir yetiştiriciliği ile ilgili 61 ilde eş zamanlı olarak gerçekleştirilen çalışmalar kapsamında Eskişehir'de de operasyonlar düzenlendi. Eskişehir Emniyet Müdürlüğü ekiplerinden oluşan 90 personelin katılımıyla kentin merkez mahallelerinde kenevir yetiştirildiğine ilişkin tespitleri yapılarak 12 adrese bu sabah 06: 30 da operasyon düzenlendi. Yapılan aramalarda 2 kilo 279 gram esrar maddesi, 72 kök Hint keneviri, 3 adet hassas terazi, çok sayıda kenevir yetiştirmekte kullanılan düzenek ele geçirildi. Operasyon kapsamında yakalanan 6 şahıstan 4'ü hakkında uyuşturucu madde bulundurmak veya kullanmak suçları kapsamında yasal işlem yapılarak serbest bırakıldı. Diğer şüpheliler B.A. ve S.K. haklarında ise, uyuşturucu madde ticareti yapmak ve 2313 Sayılı Uyuşturucu Maddelerin Murakabesi suçları kapsamında işlem yapılarak Cumhuriyet Başsavcılığı'na sevk edilmek üzere gözaltına alındılar. - ESKİŞEHİR

Yasadışı kenevir yetiştiricilerine yönelik operasyon
Yasadışı kenevir yetiştiricilerine yönelik operasyon
Yasadışı kenevir yetiştiricilerine yönelik operasyon
Yasadışı kenevir yetiştiricilerine yönelik operasyon
Yasadışı kenevir yetiştiricilerine yönelik operasyon

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Tokkal çiftini ve 4 yaşındaki çocuklarını öldüren zanlı, 3 kez müebbet hapis cezasına çarptırıldı
Tokkal çiftini ve 4 yaşındaki çocuklarını öldüren zanlı, 3 kez müebbet hapis cezasına çarptırıldı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Sedat Peker Volkan Bozkır Mustafa Şentop Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Hülya Avşar Deniz Çakır Ebru Gündeş Demet Akalın
Spor Ersun Yanal Burak Yılmaz Ahmet Nur Çebi Dorukhan Toköz Rachid Ghezzal
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Yasadışı kenevir yetiştiricilerine yönelik operasyon - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 25.5.2021 15:56:47. #1.15#

title