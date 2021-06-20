Yaşadığı rahatsızlıklarla gündeme gelen Seren Serengil'in son paylaştığı videoda resmen kemikleri sayıldı
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Yaşadığı rahatsızlıklarla gündeme gelen Seren Serengil'in son paylaştığı videoda resmen kemikleri sayıldı

Haberler.com - Haberler | Magazin

Bir süredir Dumping sendromuyla mücadele eden Seren Serengil, artan ağrıları sonucu hastaneye kaldırılmıştı. Bugün sosyal medya hesabından köpeğiyle birlikte bir video paylaşan Seren Serengil'in zayıflıktan dolayı resmen kemiklerinin sayıldığı görüldü. Takipçileri Serengil'e "Çok zayıfsın biraz kilo al" diyerek tepki gösterdi.

Sosyal medya paylaşımları ve açıklamalarıyla magazin gündeminden düşmeyen şarkıcı ve sunucu Seren Serengil, uzun bir süredir sağlık sorunlarıyla mücadele ediyordu. Dumping sendromu ile savaşan ve 2016'da geçirdiği mide operasyonunun ardından hızla kilo vermeye başlayan Seren Serengil, hastaneye kaldırılmıştı.

KEMİKLERİ SAYILDI

Serengil'in sosyal medya hesabından yaptığı son paylaşımda ne kadar zayıfladığı gözler önüne serildi. Paylaştığı videoda köpeğiyle birlikte havuz başında oturan Serengil'in resmen kemikleri sayıldı.

Yaşadığı rahatsızlıklarla gündeme gelen Seren Serengil'in son paylaşımında resmen kemikleri sayıldı

TAKİPÇİLERİ TEPKİ GÖSTERDİ

Kullanıcılar ise Serengil'e çok zayıf olduğunu söyleyerek "Biraz kilo al" diye tepki gösterdi.

Yaşadığı rahatsızlıklarla gündeme gelen Seren Serengil'in son paylaşımında resmen kemikleri sayıldı
Yaşadığı rahatsızlıklarla gündeme gelen Seren Serengil'in son paylaşımında resmen kemikleri sayıldı
Yaşadığı rahatsızlıklarla gündeme gelen Seren Serengil'in son paylaşımında resmen kemikleri sayıldı
Yaşadığı rahatsızlıklarla gündeme gelen Seren Serengil'in son paylaştığı videoda resmen kemikleri sayıldı
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Yaşadığı rahatsızlıklarla gündeme gelen Seren Serengil'in son paylaştığı videoda resmen kemikleri sayıldı - Haberler Magazin
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