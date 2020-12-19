Yasa fırtınası ada ülkesi Fiji'de 2 can aldı

Ada ülkesi Fiji'de sabah etkili olmaya başlayan Kategori 5 şiddetindeki Yasa fırtınası biri bebek olmak üzere iki kişinin hayatını kaybetmesine neden oldu.

Ada ülkesi Fiji'de sabah etkili olmaya başlayan Kategori 5 şiddetindeki Yasa fırtınası biri bebek olmak üzere iki kişinin hayatını kaybetmesine neden oldu.

Ada ülkesi Fiji'yi Yasa fırtınası vurdu. Fırtına sonrası ülke genelinde doğal afet ilan edildi. Binlerce insanın fırtınaya karşı hazırlık yaparken, sabah saatlerinde beşinci kategoriye çıkan fırtına biri bebek olmak üzere iki kişinin hayatını kaybetmesine neden oldu. Yetkililer, önlemlerin üst seviyede alması konusunda halkı uyarırken, yasa fırtınasının saatteki hızının ise 250 kilometreye ulaşması bekleniyor. Fırtına nedeniyle, bir çok bölgede elektrik ve telefon hatları kesildi.

YÜZ MİLYONLARCA DOLARLIK ZARAR Başbakan Frank Bainimarama, üç aylık bir bebeğin öldüğünü doğrularken, 45 yaşındaki bir adam, Labasa kentinde fırtına nedeniyle oturduğu evin altnda kaldığını söyledi. Arama kurtarma ekipleri, ölü sayısının artmasından endişe ediyor. Başbakan Bainimarama, yasa fırtınasının yüz milyonlarca dolarlık zarara neden olduğunu açıkladı. SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI İLAN EDİLMİŞTİ

Yasa fırtınası öncesinde hükümet ülke genelinde olağanüstü hal ilan edilmişti. Ulusal Afet Yönetimi ofisi, 23 bin 479 kişinin Perşembe gününden Cuma sabahına kadar 457 tahliye merkezine sığındığını ve binlerce kişinin daha mağaralarda barındığını açıkladı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı