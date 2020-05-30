Yaş sınırına takıldığı için cemaatle namaz kılamayan yaşlı adam konuştu: Pazar günü verecekleri izni Cuma günü versinler
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Yaş sınırına takıldığı için cemaatle namaz kılamayan yaşlı adam konuştu: Pazar günü verecekleri izni Cuma günü versinler

Konya'nın Beyşehir ilçesinde, stadyumda kılınan Cuma namazına koronavirüsle mücadele kapsamında 65 yaş üstü kişilere uygulanan yasak kapsamında alınmayan ve duvarın arkasından cemaati izlerken çekilen fotoğrafı sosyal medyada paylaşılan 88 yaşındaki Osman Duymaz, "Cuma'ya müsaade istiyoruz. Pazar günü verecekleri izni Cuma günü versinler," dedi.

30.05.2020 23:13 | Son Güncelleme: 30.05.2020 23:29

Konya'nın Beyşehir ilçesinde, 75'inci Yıl Cumhuriyet Stadyumu'nda sosyal mesafe kuralına uyularak kılınan cuma namazını yaş sınırına takıldığı için eda edemeyen VE 88 yaşındaki Osman Duymaz

"HİZAYA BAKTIĞIM SIRADA FOTOĞRAFIM ÇEKİLMİŞ"

Beyşehir ilçesi Yeni Mahalle'de oturan gurbetçi emeklisi Osman Duymaz, Cuma namazı kılmak amacıyla Esentepe Mahallesindeki camiye gittiğini fakat oraya alınmayınca, ilçe stadyumuna geldiğini belirterek, "İçeriye almadılar. Almayınca ben de onlara, 'namazı kılmadan gitmem' dedim. Dolandım, arkadan dolaştım, stadın dışındaki beton duvar var, orada bir kenara durdum. Orada namazı kılacaktım. Oturdum oraya, arkadaşın birisi de seccade vermişti. Namazı kıldıracak imama bir bakayım dedim, ondan ileride miyim, geride miyim diye. Eğildim kalktım hizaya bakmak için, hizaya baktım, biraz geriye gittim. Baktım hizaya gelmişim. Ondan sonra seccadeyi serdim, namaz kılmak için. Bu eğildiğim esnada benim fotoğrafım çekilmiş, ben de bilmiyorum görmedim çekeni. Sonradan gösterdiler sosyal medyada paylaşılan o fotoğrafı" diye konuştu.

Yaş sınırına takıldığı için cemaatle namaz kılamayan yaşlı adam konuştu

"STADIN DIŞINDA NAMAZIMI KILDIM"

Haftalardır herkes gibi kendisinin de Cuma namazı kılamadığını ancak Cuma namazlarının kılınmasına izin verilmesi sonrasında bu dini vecibeyi yerine getirebilmek için stadyuma gittiğini vurgulayan Duymaz, kendisini içeriye almayan görevlilere 88 yaşında bir insan olduğunu hatırlattığını, "Giremezsem cennetin anahtarı ne olacak dedim. Hatta, Cumhurbaşkanımız Erdoğan, '65-70 arası demiştir,80 yukarısı dememiştir. Ben 88 yaşındayım. Böyle de bir şaka yaptım, çıkışlı laf konuştum. Fakat işte stadın içinde namaz kılmak nasip değilmiş. Ben de öyle olunca stadın dışındaki duvarın gerisinde namazımı kıldım, kimse namazı kılamadım diye merak etmesin, üzülmesin" diye konuştu.

"CUMAYA MÜSAADE İSTİYORUZ"

4 çocuk ve 18 torun sahibi olduğunu belirten Duymaz, 65 yaş üstü kişiler olarak Cuma namazı kılabilmek için devlet büyüklerinden müsaade istediklerini de belirtirken, "Cumaya müsaade istiyoruz. Öyle ya, belki de cennetin anahtarı Cuma günündedir. Pazar günü verecekleri izni Cuma günü versinler, Cuma namazımızı da kılmış oluruz" ifadelerini kullandı.

Yaş sınırına takıldığı için cemaatle namaz kılamayan yaşlı adam konuştu
Yaş sınırına takıldığı için cemaatle namaz kılamayan yaşlı adam konuştu: Pazar günü verecekleri izni Cuma günü versinler

Kaynak: İHA

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