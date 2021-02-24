Yarkadaş'ın Albayrak iddiası kulisleri hareketlendirdi: Bir sabah Enerji Bakanlığı'nda yeniden görebilirsiniz

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Gazeteci Barış Yarkadaş, Berat Albayrak'la ilgili önemli iddialar gündeme getirdi. AK Parti kulislerinden aldığı bilgileri aktaran Yarkadaş, Albayrak'ın kabinede ya da Beştepe'de bir göreve getirilebileceğini öne sürdü. Yarkadaş, "Bir AK Partili 'Bir sabah Berat Albayrak'ı Enerji Bakanlığı'nda yeniden görebilirsiniz' dedi" ifadelerini kullandı.

Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan istifa ettikten sonra ne yapacağı merak konusu olan Berat Albayrak'la ilgili önemli bir iddia gündeme geldi. KRT TV'de Gürkan Hacır'ın sunduğu 'Şimdiki Zaman' programının konuğu olan gazeteci Barış Yarkadaş, AK Parti kaynaklarından aldığını iddia ettiği kulis bilgilerini paylaştı.

ERDOĞAN İLE ALBAYRAK ARASINDAKİ İLİŞKİYİ SORMUŞ

Berat Albayrak'ın İstanbul Kandilli'de ofis tutuğunu ve yurt dışından gelen yabancı şirketlere yatırım danışmalığı yapmayı planladığını belirten Yarkadaş, Bugün konuştuğum AK Partililere 'Berat Albayrak'ın Sayın Erdoğan'la ilişkisi ne düzeyde? Dışlandı mı, ilişkileri devam ediyor mu?' diye sordum" dedi.

"KABİNEDE, BEŞTEPE'DE YA DA PARTİDE GÖREBİLİRSİNİZ"

Açıklamalarına devam eden Yarkadaş, "Berat Albayrak, Sayın Erdoğan'ın ailesinin parçasıdır. İlişkisinin bitmesi de mümkün değildir. Hatta Berat Albayrak'ı mart ayında yapılacak olan büyük kongreden sonra ya kabinede ya Beştepe'de ya da partide önemli bir görevde görebilirsiniz" dediler" ifadesine yer verdi.

"BERAT ALBAYRAK'IN İSMİ ÇOK DİLE GETİRİLİYOR"

AK Parti'nin mart ayının sonunda yapacağı büyük kongreye dikkat çeken Yarkadaş,"Bir kaç ay önce söylemiştim Erdoğan bu kongrede, partili cumhurbaşkanlığı tartışmasından çıkmak için yerini daha ılımlı bir isme bırakmayı düşünebilir. Bu Numan Kurtulmuş olabilir, Binali Yıldırım olabilir. Süleyman Soylu'nun da ismi söyleniyor ama ona ihtimal vermiyorum. Berat Albayrak'ın ismi de çok dile getiriliyor ama onu da çok mümkün görmüyorum" dedi.

"KURTULMUŞ ŞU ANDA SAHAYA İNDİ"

Yarkadaş açıklamasının devamında, "Eğer Sayın Erdoğan, AK Parti Genel Başkanlığı'ndan dışarı çıkıp sadece Cumhurbaşkanlığı şapkasıyla siyaset yapmayı düşünürse bu kişi Numan Kurtulmuş olabilir.Çünkü Numan Kurtulmuş şu anda sahaya indi" şeklinde konuştu.

"BİR SABAH KALKIP ALBAYRAK'I ENERJİ BAKANLIĞI'NDA YENİDEN GÖREBİLİRSİNİZ"

Berat Albayrak'a kongrede bir görev verilebileceğini savunan Yarkadaş, "Bir genel başkan yardımcılığı olabilir.Bugün konuştuğum bir AK Partili 'Bir sabah kalkıp Berat Albayrak'ı Enerji Bakanlığı'nda yeniden görebilirsiniz' dedi. Niye? Çünkü mart ayındaki kongreden sonra AK Parti'de bir revizyon olacak en az 5 bakan, bakanlık görevinden alınacak" ifadelerine yer verdi.