Yarıyıl tatili ne zaman bitecek? 2021 yarıyıl sömestr tatili kaç gün sürecek? Yarıyıl tatili başladı mı? Hangi gün bitiyor?
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Yarıyıl tatili ne zaman bitecek? 2021 yarıyıl sömestr tatili kaç gün sürecek? Yarıyıl tatili başladı mı? Hangi gün bitiyor?

26.01.2021 12:12 | Son Güncelleme: 26.01.2021 12:16
Yarıyıl tatili ne zaman bitecek? 2021 yarıyıl sömestr tatili kaç gün sürecek? Yarıyıl tatili başladı mı? Hangi gün bitiyor?

Yarıyıl tatilinin başlamasıyla birlikte öğrenciler tatilin kaç gün süreceğini merak etti. Peki 2021 sömestr yarıyıl tatili kaç gün sürecek? Yarıyıl tatili ne zaman başladı, hangi gün bitecek? Yarıyıl tatili kaç gün? Tüm bilgiler haberimizde.

İlk dönemi tamamlayan öğrenciler 3 haftalık sömestr tatiline girdi. Yarı yıl tatili 15 Şubat'ta bitecek ve okullarda 2. dönem başlayacak. Peki yarıyıl tatili hangi gün başladı, kaç gün sürecek? Öğrenciler toplamda kaç gün yarıyıl tatili yapacak?

2021 YARIYIL TATİLİ NE ZAMAN BİTECEK?

Milli Eğitim Bakanlığı'nın aldığı karara göre; 25 Ocak'ta başlayan yarıyıl tatili 3 hafta olacak. Sömestr tatili 15 Şubat'ta sona erecek.

YARIYIL TATİLİ KAÇ GÜN SÜRECEK?

Yarıyıl tatili 25 Ocak Pazartesi günü ve 15 Şubat Pazartesi günleri arasında 3 haftadır. Yarıyıl tatili toplamda 21 gün sürecektir.

Yarıyıl tatili ne zaman bitecek? 2021 yarıyıl sömestr tatili kaç gün sürecek? Yarıyıl tatili başladı mı? Hangi gün bitiyor?

OKULLAR NE ZAMAN AÇILACAK?

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, katıldığı televizyon programında okulların yüz yüze eğitime başlayacağı tarihle ilgili açıklamalarda bulundu. Selçuk, şu açıklamalarda bulundu;

"Şu an açılsın noktasında ciddi bir beklenti var ama bizim baktığımız yer Sağlık Bakanlığı, Bilim Kurulu ve Cumhurbaşkanımız önderliğindeki Kabine'nin alacağı kararlara bağlı.

15 Şubat'ta okulların açılması ile ilgili ilke kararı var. 15 Şubat'tan 10 gün önce net bir tablo karşımıza çıkar. Türkiye'deki durumun akışı nasıl diye baktığımızda bizim okulları açma hazırlığımız ve salgın seyrinin olduğunu düşünüyoruz.

Dünyada tüm sınıfların aynı anda tam zamanlı okula gitmesinin pek mümkün olmadığını görüyoruz. Küçük yaşlarda riskin daha az olduğunu görüyoruz."

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