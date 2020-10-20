En lezzetli isot yarışmasında jüri olan Mahmut Tuncer zor anlar yaşadı
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En lezzetli isot yarışmasında jüri olan Mahmut Tuncer zor anlar yaşadı

20.10.2020 10:04 | Son Güncelleme: 20.10.2020 11:00
En lezzetli isot yarışmasında jüri olan Mahmut Tuncer zor anlar yaşadı

Şanlıurfa'da kadınların kendi elleriyle yaptığı isotların en iyisi ve lezzetlisi, düzenlenen yarışmayla belirlendi. Yarışmada ünlü ses sanatçısı Mahmut Tuncer'in de aralarında bulunduğu jüri üyeleri, hem isot yerken hem de puan verirken terledi.

Büyükşehir Belediyesi tarafından bu yılın en lezzetli isotu yarışması düzenlendi. Vali Kemalettin Gazezoğlu Kültür Merkezinde düzenlenen "Dünyanın En Lezzetli Acısı Urfa İsotu" adlı yarışmaya 246 kişi isotlarıyla katıldı. İlk elemenin ardından finale kalan 62'si çiğköftelik, 21'i ise yemeklik isotlar, ünlü sanatçı Mahmut Tuncer'in de aralarında bulunduğu jüri tarafından değerlendirildi. Yarışma sonucunda, bu yılın en iyi ve lezzetli yemeklik isotu ile çiğköftelik isotu seçildi. Dereceye girenler altın ile ödüllendirildi.

HEM YERKEN HEM PUAN VERİRKEN TER DÖKTÜ

Programda bir konuşma yapan Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül, yarışmacılara başarı diledi. Sanatçı Mahmut Tencer de yarışmada jüri üyesi olarak isotların tadına bakıp puan verdi. Yarışma sonrası bir açıklama yapan Tuncer, en zor yarışmalardan birine katıldığını belirterek, hem yerken hem de puan verirken terlediğini dile getirdi.

Yarışmada sıra gecesi ekibi kente özgü türküler seslendirirken, katılımcılara çiğköfte ve şıllık tatlısı ikram edildi.

Yarışma jürisi hem yerken hem de puan verirken terledi
Yarışma jürisi hem yerken hem de puan verirken terledi
Yarışma jürisi hem yerken hem de puan verirken terledi
Yarışma jürisi hem yerken hem de puan verirken terledi
Yarışma jürisi hem yerken hem de puan verirken terledi
En lezzetli isot yarışmasında jüri olan Mahmut Tuncer zor anlar yaşadı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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