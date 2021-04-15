Su kaynakları azalan Yarışlı Gölünde görsel şölen
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Su kaynakları azalan Yarışlı Gölünde görsel şölen

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Burdur'un Yeşilova ilçesinde bulunan Yarışlı Gölü, sonbahar ve kış aylarında farklı görüntüler oluşturuyor.

Burdur'un Yeşilova ilçesinde bulunan Yarışlı Gölü, sonbahar ve kış aylarında farklı görüntüler oluşturuyor. Özellikle göle giren su kaynaklarının azalması bir ağacın dallarını andıran görsel şölen sunuyor.

Yeşilova ilçesinde Harmanlı, Yarışlı, Sazak, Kocapınar ve Düğer köyleri arasında yer alan Yarışlı Gölü, sonbahar ve kış aylarında farklı görüntüler sunuyor. 16 kilometre genişliği ve 4 metre derinliğe sahip göle giren su kaynaklarının azalmasıyla sonbaharda bir ağacın dallarını andıran görüntüler oluşuyor. Bu görsel şölenin ardından İhlas Haber Ajansı tarafından bölgede bugün çekilen görüntülerde renk tonu farklarıyla devam eden şölen drone ile kaydedildi.

Gölde mevsimlere göre değişen renkler, fotoğraf tutkunlarının da ilgisini çekiyor. Doğa Koruma ve Milli Parklar Burdur 6. Bölge Müdürlüğü Avcılık ve Yaban Hayatı Şube Müdürü Tamer Yılmaz da gölün bir ağacı andıran görüntüsünün drone ile fotoğrafını çekerek sosyal medya hesabından paylaştı.

Acı bir suya sahip

Karstik bir göl özelliği taşıyan Yarışlı Gölü, fosfat, sodyum, sodyum klorür ve sodyum sülfat açısından zengin olduğu için acı bir suya sahip. Göl, Yarışlı, Kümbet, kirse pınarları, kadınca suyu ve Başkuyu çayı ile yağışlardan besleniyor. Gölün beslenme kaynakları zayıf olduğu için su kaynaklarının azaldığı dönemlerde farklı görüntüler oluşabiliyor.

Göl yaz mevsiminde kuruyor, bataklık oluşuyor

Canlı hayat açısından oldukça zayıf olan Yarışlı Gölü'nde dere ağızlarında sadece dişli sazan balığı yaşayabiliyor. Göl suyu yaz mevsiminde kuraklıktan dolayı kuruyor. Bu görüntü de bir bataklığı andırıyor. - BURDUR

Su kaynakları azalan Yarışlı Gölünde görsel şölen
Su kaynakları azalan Yarışlı Gölünde görsel şölen
Su kaynakları azalan Yarışlı Gölünde görsel şölen
Su kaynakları azalan Yarışlı Gölünde görsel şölen
Su kaynakları azalan Yarışlı Gölünde görsel şölen
Su kaynakları azalan Yarışlı Gölünde görsel şölen
Su kaynakları azalan Yarışlı Gölünde görsel şölen
Su kaynakları azalan Yarışlı Gölünde görsel şölen
Su kaynakları azalan Yarışlı Gölünde görsel şölen

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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