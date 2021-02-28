Yarın restoranlar açık mı? 1 Mart'ta yasaklar kalkıyor mu?

Koronavirüs nedeniyle alınan tedbirler kapsamında kafeler ve restoranlar kapatıldı. 1 Mart tarihi işaret edilirken yarın restoranlar açık mı? 1 Mart'ta yasaklar kalkıyor mu? soruları merak edildi. İstanbul kafeler restoranlar açık mı? Kafeler ne zaman açılacak?

Normalleşme takviminin belli olmasıyla birlikte kafeler restoranlar açılacak mı sorusuna yanıt aranmaya başlandı. İstanbul'da kafeler restoranlar açık mı sorusunun yanıtı arama motorlarında sorgulanıyor. Kafeler ne zaman açılacak sorusunun cevabı vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Valiliklerin illerdeki vaka sayısına göre alacağı kararlarla; kafe, restoran gibi yerlerin açılıp açılmayacağı belli olacak. Aylardır kapalı olan bu tip mekanlar için gözler 1 Mart tarihine çevrildi.

YARIN RESTORANLAR AÇIK MI?

Hükümette ve Sağlık Bakanlığı'nda yapılan toplantılarda, zorda olan kafe ve restoranların mart ayından itibaren açılmasıyla ilgili çok sayıda öneri konuşuluyor. Bu işletmelerin kapalı mekânlarında 45 dakikadan fazla oturulmaması, kapasitenin yüzde 30 ile sınırlı tutulması önerilerin başında geliyor.

Ayrıca restoranlarda alınacak önlemlerle ilgili olarak Türk Standartları Enstitüsü maddeleri sıraladı.

- Müşterilere Hayat Eve Sığar (HES) kodu sorulacak. Müşterilerin ateşleri ölçülecek. Kişi sayısına göre müşteri kabul edilecek. Kapasiteyi aşaması durumunda müşteri içeri alınmayacak.

- Restoranlarda masalar sosyal mesafeye uygun şekilde hazırlanacak. Çatal, kaşık ve bıçaklar paketli şekilde masaya koyulacak. Maske, mesafe, temizlik kurallarına dikkat edilecek.

- Her masada hijyen ürünleri olacak. Masalar her müşteriden sonra temizlenecek. Şartları sağlayan kuruluşlar, TSE COVID-19 Güvenli İşletme Belgesi almaya hak kazanacak. Belgenin geçerlilik süresi bir yıl olacak.

- Salgında zarar gören yiyecek ve içecek hizmeti yapan işletmelere destek verilecek. Ciroların tespitinde 2019 ve 2020 yıllarındaki KDV beyannameleri esas alınacak. Destekten, 2019 cirosu 3 milyon liranın altında olan, 2020`de cirosu yüzde 50 ve daha fazla azalan işletmeler yararlanabilecek.

KAFELER RESTORANLAR NE ZAMAN AÇILACAK?

Kafe ve restoranların açılış tarihine ilişkin kesin bir bilgi henüz bulunmuyor. Ancak açılış için Mart ayı işaret edilmişti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, salgın tedbirleri sebebiyle işine ara vermek zorunda kalan esnafı rahatlatacak adımların da atılacağını belirterek, "Restoran, kafe, kıraathane ve benzeri esnafımızı rahatlatacak adımların yol haritası önümüzdeki günlerde açıklanacaktır." açıklamasını yaptı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan "Mart, aşılamada çok büyük mesafe kat edeceğimiz ve inşallah gerçekten oldukça yüksek rakamları göreceğimiz bir ay olacaktır. Bu çerçevede illerimizi, Sağlık Bakanlığımızın belirlediği kriterlere göre 4 gruba ayırarak mart ayı başı itibarıyla kademeli normalleşme sürecini başlatıyoruz. İllerimizi vaka ve aşı oranları gibi kriterlere göre 'düşük', 'orta', 'yüksek' ve 'çok yüksek riskli' olarak sınıflandıracağız. Normalleşme takvimini de buna göre yürüteceğiz." dedi.

YASAKLAR NE ZAMAN KALKACAK?

Sokağa çıkma kısıtlaması, hafta sonu uygulamasından başlanarak illerin durumuna göre aşamalı şekilde kaldırılacak.

Eğitim öğretime uzaktan devam eden öğrencilerin durumu, illerdeki vaka sayısına göre değerlendirilecek.

"Yerinde karar" dönemi kapsamında restoran, kafe, kıraathane ve benzeri yerlere ilişkin yol haritası da gelecek günlerde açıklanacak.

VAKA SAYISI AZALAN İLLER NORMALLEŞECEK

Normalleşme adımları atılırken illerdeki vakaların seyri sürekli takip edilecek. Kovid-19 vaka sayısının düşüş eğiliminde olduğu illerde normalleşme takvimi de hız kazanacak.

Bu kapsamda, vatandaşların, normalleşme sürecini, rehavete kapılmadan Kovid-19 tedbirlerini gözeterek sürdürmesi önem taşıyacak.

1 MARTTA NERELER AÇILACAK?

Koronavirüs ile mücadele kapsamında restoran, lokanta ve kafeler, okullar, spor salonları kapatılmıştı. 1 Marttan itibaren yaşadığınız ilin koronavirüs tablosuna bakarak, resmi kurumların açıklamalarını takip etmeniz gerekiyor. Her ilde normalleşme ve açılacak yerler değişecek.