Yarın okullar açılacak mı? 1 Haziran'da okullar açılacak mı? Yarın okul var mı?

Okulların açılacağı tarih merak ediliyor. 17 Mayıs tarihinde başlayan kademeli normalleşme 1 Haziran tarihinde sona eriyor. Okulların yarından itibaren açılıp açılmayacağı bu nedenle gündem oldu. Milli Eğitim Bakanlığı'ndan (MEB) konu ile ilgili açıklamalarda blundu. Peki, Yarın okullar açılacak mı? 1 Haziran'da okullar açılacak mı? Yarın okul var mı?

1 Haziran'da okullar açılacak mı? Yarın 31 Mayıs Pazartesi okullar tatil mi? sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla sorgulanıyor. Milyonlarca öğrenci ve velisi konuyla ilişkin gelişmeleri yakından takip ediyor ve MEB'den gelen son dakika açıklamaları merak ediyor. İşte detaylar....

YARIN OKULLAR AÇILACAK MI?

Türkiye'de uzaktan eğitim sürerken tüm gözler 1 Haziran'dan sonra yüz yüze eğitim ile ilgili alınacak kararlara çevrildi. Türkiye Eğitim Derneği, haziranda okulların kapatılarak ağustosta tamamen açılmasını önerdi.

Prof. Necmi İlhan da riskli olmayan illerde eğitimin yüz yüze bir süre daha sürebileceğini belirtti. Türk Tabipler Birliği ise ilkokulların vaka sayısına bakılmaksızın önlemlerle açılmasını istedi.

Milli Eğitim Bakanlığı ise 1 Haziran'dan sonra yüz yüze eğitim için çalışmalarını sürdürüyor. Bu süreçte hem eğitim kurumları hem sağlık otoriteleri yaptıkları açıklamalarda yüz yüze eğitimin başlamasından yana olduklarını belirtiyor.

MEB'den yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Resmî ve özel tüm okul öncesi eğitim kurumları, özel gereksinimli öğrencilerimizin özel eğitim okul ve sınıfları, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezleri ile 8 ve 12. sınıf öğrencilerinin destekleme ve yetiştirme kursları/takviye kurslarında 17 Mayıs Pazartesi gününden itibaren "Eğitim Kurumlarında Hijyen Şartlarının Geliştirilmesi ve Enfeksiyonu Önleme Kontrol Kılavuzu"ndaki koşullara uyulması şartıyla yüz yüze eğitime başlanabilecektir. Bu kapsamdaki öğrenci, öğretmen ve eğitim çalışanlarımızın salgın kısıtlamalarından etkilenmemesi için gerekli kolaylık, Valiliklerimiz tarafından sağlanacaktır. 1 Haziran Salı gününden itibaren yüz yüze eğitimin devamıyla ilgili karar, bu tarih öncesinde yapılacak durum değerlendirmesinin ardından kamuoyu ile paylaşılacaktır."

OKULLAR NE ZAMAN KAPANACAK?

Katıldığı bir televizyon programında açıklamalarda bulunan Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, "Öğrencilerimizi 2 Temmuz'a kadar okulda tutmakla ilgili planlama çalışmaları var. Ara tatil yok." dedi.

KARNELER NE ZAMAN VERİLECEK?

Okulların açık olacağı tarihi açıklayan Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, "Okullar 2 Temmuz'a kadar açık olacak. Karneler de bu tarihte verilecek. Arzumuz karneleri çocuklarımıza yüz yüze vermek. Ancak böyle bir durum söz konusu olmazsa karneleri dijital olarak vereceğiz" ifadelerini kullandı.