Yargıtay üyelerinden adli yıl açılışı dolayısıyla Anıtkabir'e ziyaret
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Yargıtay üyelerinden adli yıl açılışı dolayısıyla Anıtkabir'e ziyaret

Yargıtay Başkanı Mehmet Akarca başkanlığındaki heyet, 2020-2021 Adli Yıl Açılışı dolayısıyla Anıtkabir'i ziyaret etti.

01.09.2020 16:54 | Son Güncelleme: 01.09.2020 17:01

Yargıtay Başkanı Mehmet Akarca başkanlığındaki heyet, 2020-2021 Adli Yıl Açılışı dolayısıyla Anıtkabir'i ziyaret etti.

Beraberindeki Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Bekir Şahin ve Yargıtay üyeleri ile Aslanlı Yol'dan yürüyerek mozoleye geçen Akarca, Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün mozolesine çelenk koymasının ardından saygı duruşunda bulundu.

Akarca, Anıtkabir merdivenlerinde hatıra fotoğrafı çektirilmesinin ardından Misak-ı Milli Kulesi'nde Anıtkabir Özel Defteri'ne şunları yazdı:

"Aziz Atatürk, 2020-2021 Adli Yıl Açılışı sebebiyle birbirinden kıymetli çalışma arkadaşlarımla birlikte huzurunuzdayız. Tüm Yargıtay mensupları olarak hukuk güvenliğini ve kanun önünde eşitliği sağlamak bilinciyle görev yaptığımızı belirtmek isterim. Bağımsızlık, tarafsızlık ve dürüstlük değerlerine derinden bağlı olan Türk yargısı, ayrımcılık yapmaksızın tüm bireylere adalet ve özgürlük sağlamak için gerekli azim ve kararlılığa sahiptir. Terör örgütlerinin, ihanet çetelerinin ve bunları maşa olarak kullanan karanlık odakların huzurumuzu, istikrarımızı ve kardeşliğimizi bozmasına asla izin vermeyeceğiz. Kişi hak ve özgürlüklerine saygılı, demokratik bir hukuk düzeni içinde milli değerlerimize dayalı bir anlayışla yorulmaksızın çalışacağız. Yeni adli yılda da her zaman olduğu gibi adaleti gerçekleştirmeye çalışan birbirinden değerli ve onurlu mesai arkadaşlarımla adaleti tüm ülkede hakim kılmaya devam edeceğiz."

Yargıtay üyelerinden adli yıl açılışı dolayısıyla Anıtkabir'e ziyaret

Kaynak: AA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Fatih Dönmez Mansur Yavaş Kemal Kılıçdaroğlu Aleksandr Lukaşenko Adil Karaismailoğlu
Magazin Mfö Müjde Ar Sibel Can Fatma Girik
Spor Ali Koç Sinan Gümüş Şenol Güneş Rıza Çalımbay Sergen Yalçın
Daha Fazla Ateş Çocuk Eylül Adana
Şu an buradasınız: Yargıtay üyelerinden adli yıl açılışı dolayısıyla Anıtkabir'e ziyaret - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 1.9.2020 17:19:57. #1.14#
title