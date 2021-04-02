Muğla'da genç kızın kanalda ölü bulunmasıyla ilgili 2 sanığın yargılanmasına devam edildi
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Muğla'da genç kızın kanalda ölü bulunmasıyla ilgili 2 sanığın yargılanmasına devam edildi

Anadolu Ajansı / Ali Rıza Akkır - Haberler | 3. Sayfa
Muğla'da genç kızın kanalda ölü bulunmasıyla ilgili 2 sanığın yargılanmasına devam edildi

Muğla'da 6 yıl önce cesedi kanalda bulunan Cansu Kaya'yı öldürdükleri gerekçesiyle biri ağırlaştırılmış müebbet ve 36 yıl, diğeri ise 42 yıl hapis cezasına çarptırılan 2 sanığın yargılanmasına, yerel mahkeme kararının Yargıtay tarafından bozulması üzerine devam edildi.

Muğla'da 6 yıl önce cesedi kanalda bulunan Cansu Kaya'yı öldürdükleri gerekçesiyle biri ağırlaştırılmış müebbet ve 36 yıl, diğeri ise 42 yıl hapis cezasına çarptırılan 2 sanığın yargılanmasına, yerel mahkeme kararının Yargıtay tarafından bozulması üzerine devam edildi.

Fethiye Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, sanıklar Mehmet Poyraz Çalhan ve Necati Demir tutuklu bulundukları cezaevlerinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi aracılığıyla katıldı. Maktulün ailesi ile avukatlarının hazır bulunduğu duruşmaya, sanıkların avukatları mazeret bildirerek katılmadı.

Duruşma salonuna, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında izleyici alınmadı.

Sanık avukatlarının mazeret dilekçelerini kabul eden mahkeme heyeti, Çalhan ve Demir'in tutukluluk halinin devamına karar vererek duruşmayı erteledi.

Duruşmanın ardından gazetecilere açıklama yapan Kaya'nın babası Osman Kaya, davada kararın verilmediğini söyledi.

Kızının yerinde rahat yatmadığını ifade eden baba Kaya, "Sanıkların en ağır şekilde cezalandırılmasını istiyoruz." dedi.

Fethiye Kadın Danışma ve Dayanışma Derneği üyesi bir grup kadın, adliye önünde kadın cinayetlerini protesto etti.

Olay

Ortaca ilçesinde Cansu Kaya (18), 14 Haziran 2015'te kaybolduktan 2 gün sonra Dalyan Kanalı'nda ölü bulunmuştu. Tutuklanan sanıklar Necati Demir ve Mehmet Poyraz Çalhan, yargılama aşamasında tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılmıştı. 4 Kasım 2016'da yapılan karar duruşmasında Necati Demir'e "kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet, "nitelikli cinsel istismar" suçundan 27 yıl, "kişiyi hürriyetten yoksun kılma" suçundan 9 yıl, Mehmet Poyraz Çalhan'a ise "kasten öldürme" suçundan 24 yıl, "cinsel istismar" suçundan 12 yıl, "kişiyi hürriyetten yoksun kılma" suçundan ise 6 yıl yıl hapis cezası verilmişti.

Yargıtay 1. Ceza Dairesi cinsel saldırı suçunun teşebbüs aşamasında kaldığı, suçu gizlemek için değil, infialle cinayetin işlendiği ve olay sırasında genç kızın 18 yaşında olduğunun dikkate alınmadığı gerekçeleriyle yerel mahkemenin kararını bozmuştu.

Muğla'da genç kızın kanalda ölü bulunmasıyla ilgili 2 sanığın yargılanmasına devam edildi
Muğla'da genç kızın kanalda ölü bulunmasıyla ilgili 2 sanığın yargılanmasına devam edildi
Muğla'da genç kızın kanalda ölü bulunmasıyla ilgili 2 sanığın yargılanmasına devam edildi
Muğla'da genç kızın kanalda ölü bulunmasıyla ilgili 2 sanığın yargılanmasına devam edildi
Muğla'da genç kızın kanalda ölü bulunmasıyla ilgili 2 sanığın yargılanmasına devam edildi

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ali Rıza Akkır

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