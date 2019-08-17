Yargıtay'ın adli yıl açılış töreni davetini Ankara Barosu da reddetti

17.08.2019 11:14

2 Eylül tarihinde Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleştirilecek adli yıl açılış töreni için Yargıtay tarafından barolara yapılan daveti, İzmir, İstanbul, Muğla, Antalya, Adana, Aydın ve Ordu barolarının ardından Ankara Barosu da reddetti.

Ankara Barosu yaptığı basın açıklamasında "Yargıtay'ın Cumhurbaşkanlığı Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenecek olan 2019-2020 adli yıl açılış törenine ilişkin tarafımıza gönderdiği davetiyeyi üzüntüyle almış bulunuyoruz." ifadelerini kullandı.

TÖRENİN YAPILACAĞI MEKANA DİKKAT ÇEKTİLER

Henri Lefebvre'nin mekan tanımına değinilen açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"Savunmanın yeni adli yılını tarafı kendinden menkul siyasal iktidara ait bir mekanda karşılaması ise siyasi tahakkümün bir saray çatısı altında bizzat hukukçular tarafından yeniden üretilmesidir. Bu sebeple; avukatların, hakimlerin ve savcıların siyasal iktidara ait modası önceki yüzyılda geçmiş saray çatıları altında adli yılı karşıladığı, alkış tuttuğu ve edilecek bağımsız söylemlerinin bizzat bu alkışın tutulduğu mekanca çürütüleceği bir adli yıl açılış töreninde bulunmamayı bir tercih değil, kutsal mesleğimizin ettiğimiz yeminle üzerimize yüklediği bir görev olarak görüyoruz."

ANKARA BAROSU BAŞKANI: ATAMIZIN HUZURUNDA OLACAĞIZ

Ankara Barosu'nun açıklamasını sosyal medya hesabından paylaşan Baro Başkanı Erinç Sağkan, "Bu ülke üzerinde yaşayan, sesi kısılmaya çalışıldıkça direnen, yeni adli yılı saray çatıları altında değil modern ve laik Cumhuriyet'i borçlu olduğumuz Atamızın huzurunda karşılayacak olan avukatlar da vardır ve sonsuza kadar hep var olacaktır" diye yazdı.

İşte o açıklama;

Yargıtay'ın davetine İzmir, İstanbul, Muğla, Antalya, Adana, Aydın ve Ordu barolarından da ret yanıtı gelmişti.