Yargıtay'dan 3 kez dönen cinayet davasında müebbet hapis cezası verildi

KOCAELİ'nin Derince ilçesinde, 2013 yılında kendisini aldattığından şüphelendiği eşi Hayriye Tan'ı (33) önce bıçaklayıp, ardından pompalı tüfekle başından vurarak öldüren Hacı Osman Tan (47) hakkında verilen karar, Yargıtay tarafından 3 kez bozuldu.

KOCAELİ (DHA) - KOCAELİ'nin Derince ilçesinde, 2013 yılında kendisini aldattığından şüphelendiği eşi Hayriye Tan'ı (33) önce bıçaklayıp, ardından pompalı tüfekle başından vurarak öldüren Hacı Osman Tan (47) hakkında verilen karar, Yargıtay tarafından 3 kez bozuldu. Bugün görülen duruşmada Hacı Osman Tan hakkında müebbet hapis cezası verildi.

Olay, 19 Kasım 2013 yılında Derince ilçesinde meydana geldi. Hacı Osman Tan, kendisini aldattığından şüphelendiği eşi Hayriye Tan'ı bıçakladıktan sonra pompalı tüfekle başından vurdu. Hayriye Tan olay yerinde hayatını kaybetti. Polis tarafından gözaltına alınan Hacı Osman Tan, çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.

Kocaeli 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde dördüncü kez yargılanan Hacı Osman Tan hakkında bugün görülen duruşmada yeniden karar verildi. Mahkeme heyeti, Hacı Osman Tan'ın mahkeme sürecindeki davranışlarını gözeterek cezanın ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasından, müebbet hapis cezasına indirilmesine hükmetti.