02.09.2019 16:43

- Yargıtay Başkanı Cirit Anıtkabir'i ziyaret etti

ANKARA - Yargıtay Başkanı İsmail Rüştü Cirit, 2019-2020 Adli Yıl Açılışı dolayısıyla Anıtkabir'i ziyaret etti.

Aslanlı Yol'dan yürüyerek Anıtkabir'e gelen Yargıtay Başkanı İsmail Rüştü Cirit ve beraberindeki heyet, Mustafa Kemal Atatürk'ün mozolesine çelenk bıraktı. Anıtkabir önünde toplu fotoğraf çektirdikten sonra Misak-ı Milli Kulesine geçerek Anıtkabir Özel defterini imzalayan Cirit, deftere şunları yazdı:

"Cumhuriyetimizin Kurucusu, Büyük Önder Atatürk, hak ve adaletin en güçlü teminatı olan, hızlı ve etkin işleyen yargı sisteminin tesisinde hukuku, ülkede eşit, tutarlı ve güvenceli bir biçimde uygulama rolü üstlenen Yargıtay mensupları olarak 2019 - 2020 adli yıl açılışı sebebiyle manevi huzurundayız. Gösterdiğiniz ilkeler ışığında, ülkemizi çağdaş uygarlık seviyesine ulaştırmak için kuvvetler ayrımını hayata geçirmek, yargı bağımsızlığını sağlamak, hukukun üstünlüğünü gerçekleştirmek azim ve kararlılığındayız. Bize göstermiş olduğunuz yolda kararlarımızla, hak ve özgürlüklerin güvencesi olmaya, toplumdaki adalet duygusunu temin etmeye, bağımsız bir yargı düzenine ulaşılması için hiçbir fedakarlıktan kaçınılmadan çalışmalarımıza ve milli mücadeleye devam edeceğiz. Yeni adli yılın milletimize ve tüm yargı çalışanlarına hayırlı olmasını diliyorum. Aziz hatıranız önünde hepimiz saygıyla eğiliyoruz. Ruhunuz şad olsun.

Kaynak: İHA