Yargıtay 2. Hukuk Dairesi Başkanı Gençcan "Aile Hukuku Uygulamaları" seminerinde konuştu Açıklaması

Yargıtay 2. Hukuk Dairesi Başkanı Ömer Uğur Gençcan, yabancı unsurlu sorunların hukuki uyuşmazlık bağlamında Türkiye'nin ciddi anlamda gündemi olduğunu söyledi.

Gençcan, Kilis Barosu tarafından baronun sosyal tesislerinde düzenlenen "Aile Hukuku Uygulamaları" seminerindeki konuşmasında, Kilis'in diğer serhat kentlerinden farklı sorunlarının bulunduğunu dile getirdi.

Hukukun sürekli yenilenen ve derinleşen bir bilim alanı olduğunu belirten Gençcan, şöyle konuştu:

"Hukuk, ucu bucağı belli olmayan, sürekli yenilenen, derinleşen bir bilim alanıdır. Dolayısıyla yabancı unsurlu sorunlar da hukuki uyuşmazlık bağlamında Türkiye'nin şu anda ciddi anlamda gündemidir. Bunun da herhalde Yargıtayda en çok etkilenecek olan dairesi de Yargıtay 2. Hukuk Dairesi'dir. Çünkü eşler arasındaki uyuşmazlıklar gerek mal rejimleri bağlamında gerek boşanma hukuku, nafaka, soy bağı ve vesayet hukuku bağlamında bunların tümü bizim görev kapsamımız içerisinde. Karşılığı bugüne kadar olmayan pek çok vaka dava olarak mutlaka önümüze gelecektir. Bunu söylemek için kahin olmaya gerek yoktur."

Türkiye'nin sosyolojik gerçeklerinin farkında olduklarını dile getiren Gençcan, Kilis'te yuvarlak rakamlarla ifade edilirse 100 binlik Türk nüfusuna karşılık 150 bin Suriyeli nüfusun bulunduğunu söyledi.

Gençcan, şunları ifade etti:

"Kayıtlı olmayanlar da varsa belki bu rakam daha da yükselecektir. Bunların elbette çok sayıda hukuki sorunları olacaktır. Bunların başında boşanmalar, nafakalar olabilir. Doğan çocuklarıyla ilgili soy bağı ilişkileri olabilir. Bu kişilere ilişkin vesayet hukukun uygulanması gerekir. Bunların tümü milletler arası aile hukukunun konusu içerisinde. Bizim önümüze bu şekilde henüz intikal etmiş bir dava sayısı mevcut değil."

Gençcan, kısa süre içinde bu uyuşmazlıkların Yargıtay seviyesine geleceğinin belli olduğunu belirterek, "Bölge adliye mahkemelerinin faaliyete geçmesiyle birlikte bu davalar öncelikle buraya uğramaktadır. Bize gelmesi bir süreç alacaktır." dedi.

Program, soru cevap bölümüyle devam etti.

Programa Kilis Cumhuriyet Başsavcısı Selçuk Akman, Kilis Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı İsmail Sezgin, Kilis Barosu Başkanı Hayri Muammer Fazlıağaoğlu ve avukatlar katıldı.