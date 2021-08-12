Yargıtay, 12 yaşındaki oğlunu boğarak öldüren babanın cezasını onadı
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Yargıtay, 12 yaşındaki oğlunu boğarak öldüren babanın cezasını onadı

Yargıtay, 12 yaşındaki oğlunu boğarak öldüren babanın cezasını onadı
Demirören Haber Ajansı / Samed Aydın Sun - Haberler | Güncel

KAYSERİ'de, oğlu Haydar Elmacıoğlu'nu (12) yaramazlık yaptığı için boğarak öldürdüğü suçlamasıyla yargılanan ve ömür boyu hapis cezasına çarptırılan Hasan Elmacıoğlu'na verilen cezayı Yargıtay onadı.

KAYSERİ'de, oğlu Haydar Elmacıoğlu'nu (12) yaramazlık yaptığı için boğarak öldürdüğü suçlamasıyla yargılanan ve ömür boyu hapis cezasına çarptırılan Hasan Elmacıoğlu'na verilen cezayı Yargıtay onadı.

Olay, 12 Kasım 2017'de Melikgazi ilçesi Kıranardı Mahallesi Büklüm Sokak'ta meydana geldi. Malulen emekli, bedensel engelli 4 çocuk babası Hasan Elmacıoğlu, sürekli yaramazlık yaptığını iddia ettiği dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğu olan oğlu Haydar'ı evlerinin önünde bulunan üç tekerlekli motosikletinin arka kısmındaki kasanın içinde iple boğarak öldürdü. Olayın ardından gözaltına alınan baba Elmacıoğlu tutuklandı.Hakkında, 'nitelikli adam öldürme' suçundan dava açıldı.

Kayseri 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde 6 Mart 2018'de görülen davanın karar duruşmasında  sanık baba Hasan Elmacıoğlu son kez hakim karşısına çıktı. Mahalle baskısından dolayı oğlunu öldürdüğünü belirten Elmacıoğlu, "Mahalleli üstüme çok geldi. Oğlum hiperaktif. Çok uyarmama rağmen insanlara hastalığını anlatamadım. Hastaneye götürdüm. Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü'ne gittim. 'Yaşı küçük en iyisi ev' dediler. İlaç verip uyutuyorduk. İstemeden çevreye zarar veriyordu. Bir anda kendimi kaybettim. Pişmanım" diye konuştu. Mahkeme, Hasan Elmacıoğlu'nu, 'alt soydan akrabayı kasten öldürme' suçundan müebbet hapis cezasına çarptırdı.YARGITAY ONADISanık ve müşteki avukatları yerel mahkemenin ve Ankara Bölge Adliye Mahkemesi'nin verdiği kararlara itiraz ederek, davayı Yargıtay'a taşıdı. Dosyanın geldiği 1'inci Ceza Dairesi yapılan inceleme sonrası, davayı karara bağladı. Kararda, Ankara Bölge Adliye Mahkemesi ve yerel mahkemenin kararında bir isabetsizlik görülmediği vurgulandı. Sanık avukatının eksik inceleme yapıldığı ve 'tahrik' indirimi yapılması gerektiği yönündeki taleplerinin de yerinde görülmediğini belirtilerek, temyiz itirazlarının esastan reddine karar veren ceza dairesi, davayı oy birliği ile onayarak karara bağladı.

Yargıtay, 12 yaşındaki oğlunu boğarak öldüren babanın cezasını onadı
Yargıtay, 12 yaşındaki oğlunu boğarak öldüren babanın cezasını onadı
Yargıtay, 12 yaşındaki oğlunu boğarak öldüren babanın cezasını onadı
Yargıtay, 12 yaşındaki oğlunu boğarak öldüren babanın cezasını onadı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Samed Aydın Sun

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