Yargı neden yok, bitti mi, final mi yaptı? Yargı bugün yok mu, niye yok? Yargı 2 Ocak Pazar neden başlamadı?
Yargı, Ay Yapım imzalı, yönetmenliğini Ali Bilgin'in üstlendiği, senaryosunu Sema Ergenekon'un kaleme aldığı, ilk bölümü 19 Eylül 2021 tarihinde yayımlanan dram, psikolojik gerilim ve polisiye türündeki Türk televizyon dizisidir. Yargı neden yok, bitti mi, final mi yaptı? Yargı bugün yok mu, neden yok? Yargı dizisi ara mı verdi? Yargı 2 Ocak Pazar günü neden başlamadı? İşte bilgiler...
Yargı bitti mi, neden yok? Yargı yeni bölümü bugün yok mu? Bu hafta Yargı olmayacak mı? Bu hafta Yargı dizisinin yeni bölümü yayınlanmayacak mı? Yargı Pazar günü değil mi, bugün neden başlamadı? Yargı final mi yaptı, neden yok? Yargı niye başlamadı? Yargı ne zaman başlayacak? Yargı ara mı verdi? Ayrıntılar haberimizde...
Yargı her Pazar günü saat 20:00 'da Kanal D'de yayınlanıyor. Fakat 2 Ocak Pazar günü Yargı ekranlara gelmeyecek. Koronavirüs sağlık problemleri nedeniyle dizi 1 hafta ara vermiştir. Yeni bölümü haftaya yayınlanacak. Kanal D'de 2 Ocak Pazar "Çember: Ölüm Meleği" filmi ekranlara gelecektir.
Hayır dizi bitmedi veya final yapmadı, sadece 2 hafta sağlık arası veriyor. Geçen hafta da ekranlarda yoktu. Bu hafta da olmayacak. Yargı yeni bölümü 9 Ocak'ta ekranlara gelecek.
Yargı bugün sağlık arası nedeniyle ekranlara gelmedi. Dizinin yeni bölümü haftaya Pazar günü yayınlanacaktır.
Dizinin resmi Twitter hesabından yapılan açıklamaya göre Yargı sağlık problemleri nedeniyle 2 hafta ara verecek ve dizinin yeni bölümü 9 Ocak 2022 Pazar günü ekranlara gelecek.
Twitter'dan yapılan açıklama şöyle:
Kısa bir sağlık arası veriyoruz. #Yargı
9 Ocak Pazar akşamı saat 20.00'de @KanalD 'de görüşmek üzere!
@ayyapim @kaanurgancioglu @pinardeniz12
Buna göre dizi sağlık arası nedeniyle bu hafta 2 Ocak Pazar günü ekranlara gelmeyecek. Yeni bölüm 1 hafta sonra 9 Ocak'ta yayınlanacak.
Bir cinayet vakasıyla yolları kesişen Ilgaz (Kaan Urgancıoğlu) ve Ceylin (Pınar Deniz), katili bulma yolunda birlikte hareket etmek zorunda kalacak ve bu durum ikisinin de hayatında geri dönüşsüz bir kırılma noktası yaratacaktır.
Pınar Deniz : Ceylin Erguvan
Kaan Urgancıoğlu : Ilgaz Kaya
Hüseyin Avni Danyal : Metin Kaya
Uğur Polat : Yekta Tilmen
Mehmet Yılmaz Ak : Pars
Zeyno Eracar : Gül Erguvan
Ali Seçkiner Alıcı : Zafer Erguvan
Başak Gümülcinelioğlu : Leyla
Uğur Aslan : Doğan
Pınar Çağla Gençtürk : Bahar
Onur Özaydın : Kemal
Ece Yüksel : İnci Erguvan
Özlem Çakar : Aylin
Arda Anarat : Çınar Kaya
Onur Durmaz : Engin Tilmen
Zeynep Atılgan : Filiz
Beren Nur Karadiş : Damla
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