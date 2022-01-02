Yargı neden yok, bitti mi, final mi yaptı? Yargı bugün yok mu, niye yok? Yargı 2 Ocak Pazar neden başlamadı?

Yargı bitti mi, neden yok? Yargı yeni bölümü bugün yok mu? Bu hafta Yargı olmayacak mı? Bu hafta Yargı dizisinin yeni bölümü yayınlanmayacak mı? Yargı Pazar günü değil mi, bugün neden başlamadı? Yargı final mi yaptı, neden yok? Yargı niye başlamadı? Yargı ne zaman başlayacak? Yargı ara mı verdi? Ayrıntılar haberimizde...

YARGI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Yargı her Pazar günü saat 20:00 'da Kanal D'de yayınlanıyor. Fakat 2 Ocak Pazar günü Yargı ekranlara gelmeyecek. Koronavirüs sağlık problemleri nedeniyle dizi 1 hafta ara vermiştir. Yeni bölümü haftaya yayınlanacak. Kanal D'de 2 Ocak Pazar "Çember: Ölüm Meleği" filmi ekranlara gelecektir.

YARGI BUGÜN YOK MU, NEDEN YOK, BİTTİ Mİ, FİNAL Mİ YAPTI?

Hayır dizi bitmedi veya final yapmadı, sadece 2 hafta sağlık arası veriyor. Geçen hafta da ekranlarda yoktu. Bu hafta da olmayacak. Yargı yeni bölümü 9 Ocak'ta ekranlara gelecek.

Yargı bugün sağlık arası nedeniyle ekranlara gelmedi. Dizinin yeni bölümü haftaya Pazar günü yayınlanacaktır.

Dizinin resmi Twitter hesabından yapılan açıklamaya göre Yargı sağlık problemleri nedeniyle 2 hafta ara verecek ve dizinin yeni bölümü 9 Ocak 2022 Pazar günü ekranlara gelecek.

Twitter'dan yapılan açıklama şöyle:

Kısa bir sağlık arası veriyoruz. #Yargı

9 Ocak Pazar akşamı saat 20.00'de @KanalD 'de görüşmek üzere!

@ayyapim @kaanurgancioglu @pinardeniz12