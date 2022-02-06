Yargı hangi kanalda oynuyor? Yargı hangi gün, saat kaçta başlıyor? Yargı bu akşam var mı, ne zaman?
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Kanal D'nin yeni dizisi hangi günler ekranlara geliyor merak edildi. Yargı dizisi bugün tekrar bölümüyle yayınlanacak. Bunun ardından izleyiciler Yargı hangi kanalda oynuyor merak etti. Peki, Yargı hangi gün, saat kaçta başlıyor? Yargı bu akşam var mı, ne zaman? Kanal D'nin yeni dizisi Yargı'nın tanıtımı izleyiciyle buluştu. Yönetmenliğini Ali Bilgin'in üstlendiği dizinin hangi gün, saat kaçta yayınlanacağı merak ediliyor. İşte Yargı hakkında bilgiler…
Yargı hangi kanalda oynuyor sorusunun yanıtı merak ediliyor. Yargı bu akşam var mı? Peki, Yargı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Yargı dizisi yeni bölümü hangi gün? Yargı hangi kanalda, saat kaçta? Yargı dizisi ne zaman? Yargı bu akşam var mı? Yargı hangi kanalda oynuyor? Yargı hangi gün, saat kaçta başlıyor?
Yargı, Ay Yapım imzalı, çekimlerine Eylül ayında başlanan olan aksiyon ve dram türündeki Türk televizyon dizisidir. Başrollerini Pınar Deniz ile Kaan Urgancıoğlu'nun paylaşacağı dizi, Ali Bilgin tarafından yönetilecektir. Dizi, bir cinayetin cumhuriyet savcısı ve avukatın yollarını kesiştirmesiyle birlikte yaşanan olayları ele alır. Gündem haberler için bizi takip edin. Haberler.com gündemin sıcak konularını sizler için derliyor.
Bir cinayet vakasıyla yolları kesişen bir avukat ve bir savcının etkileyici hikayesinin anlatılacağı dizinin oyuncuları sete çıkmadan önce okuma provası için bir araya geldi. Son dönemde adlarından sıkça söz ettiren yetenekli oyuncular Pınar Deniz ve Kaan Urgancıoğlu'nun yanı sıra "Yargı"nın zengin oyuncu kadrosunda Hüseyin Avni Danyal, Uğur Polat, Mehmet Yılmaz Ak, Zeyno Eracar, Ali Seçkiner Alıcı, Başak Gümülcinelioğlu, Uğur Aslan, Pınar Çağlar Gençtürk, Onur Özaydın, Ece Yüksel, Özlem Çakar, Arda Anarat, Onur Durmaz, Zeynep Atılgan ve Beren Nur Karadiş gibi usta ve genç isimler bir araya geliyor. Türkiye'nin en kapsamlı haber sitesi, Haberler.com ile haberler devam ediyor.
Yargı dizisi yeni bölümleri her hafta Pazar günleri saat 20:00 'da Kanal D'de ekranlara geliyor.
Pınar Deniz : Ceylin Erguvan Haberler.com okumaya devam edin. Sizlere en doğru bilgileri tarafsız şekilde iletiyoruz.
Kaan Urgancıoğlu : Ilgaz Kaya
Hüseyin Avni Danyal : Metin Kaya
Uğur Polat : Yekta Tilmen
Mehmet Yılmaz Ak : Pars
Zeyno Eracar : Gül Erguvan
Ali Seçkiner Alıcı : Zafer Erguvan
Başak Gümülcinelioğlu : Leyla
Uğur Aslan : Doğan
Pınar Çağla Gençtürk : Bahar
Onur Özaydın : Kemal
Ece Yüksel : İnci Erguvan
Özlem Çakar : Aylin
Arda Anarat : Çınar Kaya
Onur Durmaz : Engin Tilmen
Zeynep Atılgan : Filiz
Beren Nur Karadiş : Damla