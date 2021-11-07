Yargı canlı izle! Yargı 8. yeni bölüm canlı izle! STAR Yargı son bölüm izle

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YARGI SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Yargı dizisi katil kim özel bölümde Ceylin, kardeşinin katilini bulmaya çalışıyor ve sonunda onunla yüzleşiyor. Yargı ilk bölümden bu yana yayınlanan tüm bölümlerde cinayetin izleri ve katilin ortaya çıkışına kadar her detay burada! Yargı katil kim bölümüyle HD kalitede Kanal D'de! Yargı'nın 8. bölümü izleyiciler tarafından merakla bekleniyor. Yargı son bölümde neler yaşandı? Yargı 8a. Bölüm full izle! Yargı dizisi 8. Bölümde neler oldu? Yargı Katil Kim bölümü full bölümüyle şimdi yayında! Kaan Urgancıoğlu ve Pınar Deniz'in başrollerini paylaştığı Yargı dizisi full bölümleriyle Kanal D'de!

YARGI YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Engin ile karşı karşıya gelen Ceylin için Ilgaz çok korkmuştur. Dayanamaz ve Ceylin'e duygu yüklü bir konuşma yapar. Ceylin ise Ilgaz'ın kendisi için ne kadar endişelendiği görünce duvarlarını kaldırmaya başlar. İkili arasında yakınlaşma başlar.

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