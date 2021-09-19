Yargı canlı izle! Kanal D Yargı 1. bölüm canlı izle! Yargı dizisi 1. bölüm full HD canlı izle! Yargı yeni bölümde neler olacak? - Haberler
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Yargı canlı izle! Kanal D Yargı 1. bölüm canlı izle! Yargı dizisi 1. bölüm full HD canlı izle! Yargı yeni bölümde neler olacak?

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Yargı canlı izle! Kanal D Yargı 1. bölüm canlı izle! Yargı dizisi 1. bölüm full HD canlı izle! Yargı yeni bölümde neler olacak?

Yargı, Ay Yapım imzalı, çekimlerine Eylül ayında başlanan aksiyon ve dram türündeki Türk televizyon dizisidir. Yargı dizisi bugün 1. bölümü ile ekranlara gelecek. Yeni bölümü canlı izlemek isteyen seyirciler "Yargı canlı izle! Kanal D Yargı 1. bölüm canlı izle! Yargı dizisi 1. bölüm full HD canlı izle! Yargı yeni bölümde neler olacak?" aratması yapıyor. Yargı canlı izle! sizlerle...

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YARGI CANLI İZLE!

Kanal D'nin, yapımcılığını Ay Yapım'ın üstlendiği, başrollerini Pınar Deniz ve Kaan Urgancıoğlu'nun paylaştığı, Ali Bilgin'in yönetmenliğini üstlendiği, Sema Ergenekon'un ise senaryosunu yazdığı "Yargı" bu akşam 20.00'da başlıyor!

Bir cinayet vakasıyla yolları kesişen bir avukat ve bir savcının etkileyici hikayesinin anlatılacağı dizinin oyuncuları sete çıkmadan önce okuma provası için bir araya geldi. Son dönemde adlarından sıkça söz ettiren yetenekli oyuncular Pınar Deniz ve Kaan Urgancıoğlu'nun yanı sıra "Yargı"nın zengin oyuncu kadrosunda Hüseyin Avni Danyal, Uğur Polat, Mehmet Yılmaz Ak, Zeyno Eracar, Ali Seçkiner Alıcı, Başak Gümülcinelioğlu, Uğur Aslan, Pınar Çağlar Gençtürk, Onur Özaydın, Ece Yüksel, Özlem Çakar, Arda Anarat, Onur Durmaz, Zeynep Atılgan ve Beren Nur Karadiş gibi usta ve genç isimler bir araya geliyor.

Aile içi güven kavramını ters yüz edecek hikayesiyle "Yargı" bu akşam 20.00'da Kanal D'de başlıyor!

Yargı canlı izle! Kanal D Yargı 1. bölüm canlı izle! Yargı dizisi 1. bölüm full HD canlı izle! Yargı yeni bölümde neler olacak?

Yargı, Ay Yapım imzalı, çekimlerine Eylül ayında başlanan olan aksiyon ve dram türündeki Türk televizyon dizisidir. Başrollerini Pınar Deniz ile Kaan Urgancıoğlu'nun paylaşacağı dizi, Ali Bilgin tarafından yönetilecektir. Dizi, bir cinayetin cumhuriyet savcısı ve avukatın yollarını kesiştirmesiyle birlikte yaşanan olayları ele alır.

Pınar Deniz : Ceylin Erguvan

Kaan Urgancıoğlu : Ilgaz Kaya

Hüseyin Avni Danyal : Metin Kaya

Uğur Polat : Yekta Tilmen Gündem haberler için bizi takip edin. Haberler.com gündemin sıcak konularını sizler için derliyor.

Mehmet Yılmaz Ak : Pars

Zeyno Eracar : Gül Erguvan Haberler.com sizler için en doğru bilgileri araştırıyor. Doğru kaynak için doğru yerdesiniz.

Ali Seçkiner Alıcı : Zafer Erguvan

Başak Gümülcinelioğlu : Leyla

Uğur Aslan : Doğan

Pınar Çağla Gençtürk : Bahar

Onur Özaydın : Kemal

Ece Yüksel : İnci Erguvan

Özlem Çakar : Aylin

Arda Anarat : Çınar Kaya

Onur Durmaz : Engin Tilmen

Zeynep Atılgan : Filiz

Beren Nur Karadiş : Damla

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Haber: Yargı canlı izle! Kanal D Yargı 1. bölüm canlı izle! Yargı dizisi 1. bölüm full HD canlı izle! Yargı yeni bölümde neler olacak? - Haberler
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