'Yaren Leylek ve Adem Amca', 11'inci yılda da buluştu (2)

KARACABEY, BURSA (DHA) - 'YAREN BENİM 4'ÜNCÜ EVLADIM'

Yaren Leylek'in bu sene de gelerek kendisini sevindirdiğini belirten Adem Yılmaz, "Yaren Leylek bu sene de gelerek bizi sevindirdi. Ben de ağlarımı göle attım. Bu sabah balık tutup, onu besledim. Bundan sonra her sabah kayığımda onu beslemeye devam edeceğim. Bu yaz 6 ay beraberiz. Mutlu bir hayat yaşarız inşallah. Yaren'i köy halkı da çok seviyor. Hepsi çok sevindi. Yaren geldiği zaman ben mutluluktan uçuyorum. Onunla bizim çok kuvvetli bir bağımız var. Arkadaşlık, dostluk, sevgi bağımız var. Sabahları ağ atıyorum, çıkan balıklarla onu besliyorum. Karnını doyurunca yuvasına gidiyor. 1- 2 ay sonra yavru yapacak. Bu yaz beraberiz. Yaren benim 4'üncü evladım. 3 çocuğum var, Yaren de 4'üncüsü" dedi.

Esra TÜRKER-Semih ŞAHİN/KARACABEY (Bursa),