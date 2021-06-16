Yaren leyleğin yavrularını dolu yağışından koruduğu anlar kamerada
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Yaren leyleğin yavrularını dolu yağışından koruduğu anlar kamerada

Demirören Haber Ajansı / Abdulselam Uğur - Haberler | Güncel

BURSA'da yaşayan Adem Yılmaz ile dostluğu filme konu olan Yaren leyleğin, 5 yavrusunu dolu yağışından kanatlarıyla koruduğu anlar, yuvayı izleyen kamera tarafından görüntülendi.

BURSA'da yaşayan Adem Yılmaz ile dostluğu filme konu olan Yaren leyleğin, 5 yavrusunu dolu yağışından kanatlarıyla koruduğu anlar, yuvayı izleyen kamera tarafından görüntülendi. 

Türkiye'yi Avrupa Leylek Köyleri ağında temsil eden tek köy olan Bursa'nın Karacabey ilçesine bağlı Eskikaraağaç'ta balıkçı Adem Yılmaz ile Yaren leyleğin dostluğu, milyonlar tarafından ilgiyle takip edilen hikayeye dönüştü. 9 yılda her göç zamanı geldiği köyde, Adem Yılmaz'ın kayığına konan 'Yaren', geçen aylarda yeniden geldi. Yaren Leylek'in 10'uncu kez gelişi, köylüler tarafından sevinçle karşılandı. Adem Yılmaz ile Yaren'in hikayesi 2019 yılında Karacabey Belediyesi'nin katkılarıyla, Yönetmen Burak Doğansoysal tarafından belgesel oldu. Belgesel, Prag Film Ödülleri'nde En İyi Belgesel ödülünü kazandı.

KANATLARIYLA YAVRULARININ ÜZERİNİ ÖRTTÜKaracabey Belediyesi, Yaren leylek ve eşinin bulunduğu yuvanın internet üzerinden 7 gün 24 saat canlı yayın ile izlenebilmesi hedefiyle, geçen yıl yuvanın yakınına kamera sistemi kurdu. 'Yaren' leyleğin bu yıl 5 yavrusunun dünyaya gelmesiyle canlı yayına ilgi arttı. Bunun üzerine belediye ekipleri, yuvayı izleyen kamera sayısını 5'e çıkardı. Yaren leylek ve 5 yavrusu, kameralarla 5 farklı açıdan izlenebilirken, yavrularını dolu yağışından koruduğu anlar da görüntüye yansıdı. Yaren leylek, dolu yağışı bitene kadar kanatlarıyla yavruların üzerini örtt.'KENDİNİ SİPER EDİYOR'Yaren Leylek ve Adem Amca hikayesini ortaya çıkaran doğa fotoğrafçısı Alper Tüydeş, "Aniden bastıran yağmurun şiddetini tam zamanında fark ederek korumaya geçen cefalı Yaren Leylek. Sağanak bir anda doluya çevirince bu kez yavrularını korumak için kendini siper ediyor. Yavruların hepsi sapasağlam. Ebeveynleri de öyle. Bu izlediğiniz doğada baş ettikleri türlü zorluklardan yalnızca biri" dedi.

 


Yaren leyleğin yavrularını dolu yağışından koruduğu anlar kamerada
Yaren leyleğin yavrularını dolu yağışından koruduğu anlar kamerada
Yaren leyleğin yavrularını dolu yağışından koruduğu anlar kamerada
Yaren leyleğin yavrularını dolu yağışından koruduğu anlar kamerada
Yaren leyleğin yavrularını dolu yağışından koruduğu anlar kamerada
Yaren leyleğin yavrularını dolu yağışından koruduğu anlar kamerada
Yaren leyleğin yavrularını dolu yağışından koruduğu anlar kamerada
Yaren leyleğin yavrularını dolu yağışından koruduğu anlar kamerada

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Abdulselam Uğur

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Mustafa Şentop Mevlüt Çavuşoğlu Kemal Kılıçdaroğlu Adil Karaismailoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Müge Anlı Acun Ilıcalı Şeyma Subaşı Kerimcan Durmaz
Spor Cristiano Merih Demiral Nihat Özdemir Emre Belözoğlu Roberto Mancini
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Yaren leyleğin yavrularını dolu yağışından koruduğu anlar kamerada - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 16.06.2021 16:21:05. #1.13#

title