Yardımseverler "çift burunlu" Öykü'nün yüzünü güldürdü

19.02.2020 11:24 | Son Güncelleme: 19.02.2020 11:49

Muğla'da, doğuştan burnundaki rahatsızlıkla dünyaya gelen Öykü Çetin, geçirdiği operasyonla normal görünümüne kavuştu.

Gaziantep'in Şahinbey ilçesi, Özdemir Bey Mahallesi'nde Mehmet Ali ile Sevim Çetin çiftinin iki çocuğundan 4 yaşındaki Öykü, burnunun yanında, "çift burunlu" gibi gözükmesine neden olan çıkıntıyla dünyaya geldi.

Çetin çifti, anne karnındayken çekilen ultrason görüntülerinde "et beni" olduğunu sandıkları parçanın, doğumdan sonra burnunun diğer yarısı olduğunu görünce şaşkınlık yaşadı. Aile, kızlarını çeşitli hastanelere götürdü.

Sadece sol burnundan nefes alabilen Öykü'nün ameliyat masraflarını, Help Me Derneği üstlendi.

Bodrum ilçesinde, kendi ismini taşıyan kliniğin sahibi Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Uzmanı Prof. Dr. Mehmet Mutaf tarafından Acıbadem Bodrum Hastanesinde gerçekleştirilen 6 saatlik operasyonla, Öykü'nün burnu normal görünümüne kavuştu.

"Öykü artık topluma rahat şekilde çıkabilecek"

Prof. Dr. Mutaf, AA muhabirine, Öykü'nün, 25 milyonda bir görülen nadir doğumsal bir anomali rahatsızlığıyla dünyaya geldiğini söyledi.

Küçük kızın burnunun yarısının adeta fil borusu gibi oluştuğunu ifade eden Mutaf, "Bu parça nefese katkı sunmuyordu, burun kanalı da yoktu. Aynı taraftaki gözyaşı kanalları da gelişmemiş, alt göz kapağında da kısmi bir kayıp söz konusuydu." dedi.

Ameliyatta hastanın, oluşmamış burun dokusundan ibaret hortumsu yapıyı açtıklarını, içindeki kanalı aktif hale getirdiklerini, burnun olmayan sağ kanadını oluşturduklarını anlatan Mutaf, şöyle konuştu:

"Boru içerisinde görmeye engel olan kemiksi çıkıntıyı alıp, burnun kemik desteğini de bununla sağladık. Yeniden kanalını oluşturduk. Beraberinde gözyaşı kanalı tamiriyle alt göz kapağındaki eksiklik onarıldı. Bütün aşamaları kendi dokularıyla yapıldı. Daha güzel görüntü sağlamak için ergenlik çağında yeniden ameliyat gerekebilir. Amacımız, Öykü'yü diğer çocuklardan ayıran ve dışlanmasına yol açabilecek fiziki durumunun düzeltilmesiydi. Solunum ve diğer gelişimine de faydalı bir ameliyat oldu. Öykü artık topluma da rahat şekilde çıkabilecek."

Anne Sevim Çetin de ameliyatı gerçekleştiren Mutaf'a teşekkür ederek, kızının, zorlu ameliyatın ardından sağlığına kavuştuğu için mutlu olduklarını bildirdi.

Help Me Derneği

Dernek yetkililerinden Harun Şengönül de derneğin, 2017'de kurulduğunu ve 18 Müslüman ülkenin vatandaşlarından oluştuğunu dile getirdi.

Almanya, Türkiye, Mali ve Bangladeş'de derneğin şubeleri olduğuna değinen Şengönül, "Dernek olarak hiçbir cemaat ve kuruluşa bağlı değiliz. İhtiyacı olan vatandaş bize ulaştığında konuyu iyice araştırıp, doğruluğu teyit edildikten sonra, yönetim olarak kendimiz işin takipçisi olup, ihtiyaç sahiplerine desteğimizi yapıyoruz." diye konuştu.

Derneğin yöneticilerinden İlhan Ergincan da Öykü'nün daha sağlıklı yaşam sürmesi için destek verdiklerini belirterek, dernek olarak, ihtiyaç sahiplerine Allah rızası için yardım etmeye devam edeceklerini vurguladı.

Kaynak: AA