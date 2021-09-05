Yardımsever muhtarı mahallesinde herkes seviyor
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Yardımsever muhtarı mahallesinde herkes seviyor

Yardımsever muhtarı mahallesinde herkes seviyor
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam

Karaman'ın Ermenek ilçesinde Sandıklı Mahallesi Muhtarı Sadettin Gökçe, gece gündüz demeden mahallesindeki vatandaşların yardımına koşuyor.

Karaman'ın Ermenek ilçesinde Sandıklı Mahallesi Muhtarı Sadettin Gökçe, gece gündüz demeden mahallesindeki vatandaşların yardımına koşuyor.

Salça sezonunun başlaması ile birlikte muhtar Sadettin Gökçe (42), imkanı olmayan mahallelinin hazırladıkları biber ve domateslerini evlerinden alıp, bir hayırseverin mahalle hizmeti için hediye ettiği makinede çekerek tekrar evlerine teslim ediyor. Kendi mahallelisinde ikamet eden vatandaşlardan hiçbir ücret talep etmediğini söyleyen Sadettin Gökçe, "Allah nasip etti ve mahallemde ikinci dönemde muhtar oldum. Mahalleli güvendi ve oyunu verdi. Elimden geldikçe mahallemin bütün isteklerini yapmaya çalışıyorum. Gece gündüz hiç fark etmiyor benim için. Sabahın 5'ide olsa, gece 12'de olsa yardıma koşuyorum. Şimdi de Karaman'da bir hayırseverimiz verdiği salça çekme makinası ile imkanı olmayanların kışlık salçasını çekiyorum. Kesinlikle para almıyorum. Bir tane hayırseverimiz de elektriğini kullandırdı. Ben mahallemin bütün işlerini yapmaya çalışıyorum elimden geldiğince. Her zaman da onların verdiği oylar olsun, bizleri takdir ettiği için kendimi borçlu olarak biliyorum. Her zaman da çalışırım inşallah" dedi.

"Mahallemize böyle bir muhtar gelmedi, başka hiçbir muhtarla kıyaslayamam"

Mahalle sakinlerinden Musa Ada ise, "Yaptığı tüm hizmetler mahallemiz için. Artı bulgurluk yaptırdı, ekmeklik yaptırdı. Mahallemize gerçekten böyle bir muhtar gelmemiştir. Muhtarımız kışın kar yağdığı zaman eline küreği alır, sokak sokak gezer. Hizmetleri çok büyük, başka hiçbir muhtarla kıyaslayamam. Hakikaten muhtarımız çok iyi bir insandır. Artı hamur makinesi aldı, arabası ile mahallemizi tek tek gezer. Arabası olmayanların evine gider, sabah 5'te, 6'da kalkar hamurlarını yoğurtur, ekmeklerini yaptırır. Bu şekilde hizmetleri var benim muhtarımın" diye konuştu. - KARAMAN

Yardımsever muhtarı mahallesinde herkes seviyor
Yardımsever muhtarı mahallesinde herkes seviyor
Yardımsever muhtarı mahallesinde herkes seviyor
Yardımsever muhtarı mahallesinde herkes seviyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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