Yardımeli Derneği, ramazanda Türkiye ile 20 ülkedeki ihtiyaç sahiplerine ulaştı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Yardımeli Derneği, ramazanda Türkiye ile 20 ülkedeki ihtiyaç sahiplerine ulaştı

Yardımeli Derneği, ramazanda Türkiye ile 20 ülkedeki ihtiyaç sahiplerine ulaştı
Anadolu Ajansı / Andaç Hongur - Haberler | Güncel

Yardımeli Derneği, ramazan ayı boyunca yurt içi ve dışındaki ihtiyaç sahiplerine çeşitli yardımlarda bulundu.

Yardımeli Derneği, ramazan ayı boyunca yurt içi ve dışındaki ihtiyaç sahiplerine çeşitli yardımlarda bulundu.

Dernekten yapılan açıklamaya göre, Türkiye'de 81 ilde şube, temsilci ve gönüllülerle, yurt dışında Gazze, Kudüs, Yemen, Bangladeş, Arakan kampları, Sudan, Somali, Çad, Uganda, Etiyopya, Moritanya, Pakistan, Afganistan, Irak, Suriye, Lübnan, Cerablus, İdlib, Kosova, Arnavutluk, Moğolistan ve Bosna Hersek'te partner ve temsilcilerle yardımlar ulaştırıldı.

Bazı bölgelerde küçük gruplar halinde iftar sofraları kurulurken, genelde sıcak yemekler ve iftariyelikler hazırlanarak, evlere dağıtıldı. Yaklaşık 55 bin sıcak yemek ve iftar paketi ulaştırıldı.

Yurt içi ve dışında 25 bin yetim, bayramlık kıyafet, hediye paketleri ve oyuncakla sevindirildi. Arakan kamplarında ramazan boyunca her gün 500 kişilik sıcak yemek ve iftarlık sunuldu.

Ramazan ayının son cuması ve sonraki günlerde Mescid-i Aksa'nın bahçesinde ribatta bulunanlara 500 kişilik iftar yemeği ikram edildi.

Hediye alışveriş kartlarıyla aileler ihtiyaçlarını marketlerden karşıladı. Yurt dışında ve Türkiye'de, bazı ailelere kumanya ve gıda paketleri ulaştırıldı. 44 bin hediye kart, kumanya ve gıda paketi ihtiyaç sahiplerine verildi.

Fitre ve fidyeler, herhangi bir kesinti yapılmadan bayram öncesi ihtiyaç sahibi ailelere dağıtıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Andaç Hongur

Akar: '(Mısır ile) İlişkilerin düzelmesi iki tarafa da faydalı olacak.
Akar: "(Mısır ile) İlişkilerin düzelmesi iki tarafa da faydalı olacak.
İsrail Gazze'yi Ramazan Bayramı'nda da vuruyor: Şehit sayısı 83'e yükseldi
İsrail Gazze'yi Ramazan Bayramı'nda da vuruyor: Şehit sayısı 83'e yükseldi
Son dakika haberi! İsrail'in Gazze'ye düzenlediği saldırılarda 11 kişinin daha hayatını kaybetmesiyle şehit sayısı 83'e yükseldi.
Son dakika haberi! İsrail'in Gazze'ye düzenlediği saldırılarda 11 kişinin daha hayatını kaybetmesiyle şehit sayısı 83'e yükseldi.
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Hulusi Akar Sedat Peker İlham Aliyev Aykut Erdoğdu
Magazin Cemal Hünal Acun Ilıcalı Jennifer Lopez İbrahim Tatlıses
Spor Arda Turan Fatih Terim Cüneyt Çakır Samet Aybaba Nihat Özdemir
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Yardımeli Derneği, ramazanda Türkiye ile 20 ülkedeki ihtiyaç sahiplerine ulaştı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 13.5.2021 15:47:37. #1.14#

title